英大生遇襲案牽扯移民 施凱爾暗批范斯干涉民主

英國民眾2日手持遭刺殺身亡的18歲白人大學生諾瓦克的照片與寫有「我無法呼吸」、「我被刺傷」的文字標語，抗議警方執法不當。

英國十八歲大學生諾瓦克遭刺殺身亡案持續延燒，不僅引發英國國內對警方執法程序的激烈爭論，更升高為一場跨大西洋政治口水戰。美國副總統范斯五日發文將案件與移民問題掛鉤，立刻遭英國首相施凱爾政府強烈反擊為干涉英國民主。

這起命案發生於去年十二月三日。當時十八歲的諾瓦克在英格蘭南安普敦與朋友聚會後獨自返家途中，遭廿三歲男子迪格瓦持刀攻擊，最終傷重不治。根據法院審理結果，迪格瓦在警方抵達現場後謊稱自己才是種族攻擊受害者，警方初步相信其說法，一度將倒臥血泊中的諾瓦克視為嫌犯，直到發現他身受重傷後才展開急救。近日曝光的警員隨身攝影機畫面顯示，諾瓦克在瀕死之際仍遭上銬，引發英國社會強烈震撼。

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范斯發文批大量移民入侵

法院本週裁定迪格瓦謀殺罪成立，判處終身監禁，最低須服刑廿一年。雖然法官指出，迪格瓦所謂遭受種族攻擊的說法純屬捏造，但案件仍迅速被反移民團體與部分政治人物用來抨擊移民政策。英國改革黨黨魁領袖法拉吉認為，本案的確反映英國存在所謂「雙標執勤」現象，即警方對不同族群採取不同標準執法。南安普敦本週也爆發示威活動，抗議群眾一度攻擊警方。

范斯五日在社群平台Ｘ發文，將諾瓦克的死與「大量移民入侵」掛鉤，稱社會應對此案感到「正義的憤怒」，更抨擊歐洲精英如果敢於反對「自我憎恨的政治和大量移民入侵」，諾瓦克今日還會活著。范斯說，諾瓦克是被不在乎他的當局遺棄並上銬，死法如同「一個文明的滅亡」。

對此，英國首相官邸隨後發表聲明回應，雖未直接點名范斯，但強烈批評有人試圖干涉英國民主，並在街頭煽動分裂與對立。聲明指出：「我們的政治，即使在最悲慘的時刻，也應該是團結人民，而不是撕裂社會。這正是英國的價值。」首相發言人表示，諾瓦克家屬已明確表示，不希望其死亡被用來製造更多仇恨、緊張與社會分裂，各界應尊重家屬意願。

在范斯之前，美國科技富豪馬斯克已在Ｘ上多次評論此案，同樣遭施凱爾公開點名批評馬斯克，指控他試圖藉由諾瓦克之死「煽動不滿情緒並加劇社會分裂」。

美國國務院四日也在Ｘ平台發文，向諾瓦克家屬致哀，同時表示「灌輸意識形態與雙標執法是文明衰退的明顯徵兆」，被外界視為支持相關質疑。

英國自由民主黨黨魁戴維批評，各界都應抵制將諾瓦克之死政治化的企圖，不論這些聲音來自范斯等「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營政治人物，或是他們在英國的支持者。

英國民眾2日聚集在英格蘭南安普敦中央警局前抗議警方執法不當。（美聯社）

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