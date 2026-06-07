川普特使奔國家實驗室 密會核專家

圖為位於美國田納西州橡樹嶺的Y-12國家安全園區。該園區和鄰近的國家實驗室為美國核能研究重鎮。（路透檔案照）

美國與伊朗持續就停戰諒解備忘錄（MOU）進行協商之際，美國總統川普的伊朗特使魏科夫與庫希納，在未公開行程情況下，四日前往核能研究重鎮，位於田納西州的橡樹嶺國家實驗室，諮詢專家學者意見，顯示出美方認為存在與德黑蘭達成共識並深入商討核子議題的機會。

美國新聞網Axios報導，白宮仍設法與伊朗達成協議終結戰爭，開啟解決核子問題的深度磋商，因此希望時機到來時，美國的核子專家能夠準備就緒。

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美官員透露，美伊協商攻防進入最終階段，雙方尚對數個細節意見分歧。雖然無法斷言能否達成協議，魏科夫與庫希納在橡樹嶺與專家會面，也不代表協議即將成真，但由此可見談判處在相當嚴肅且認真的階段，美方認為有一定機會敲定協議，並為此作好準備。

橡樹嶺國家實驗室和鄰近的Y-12國家安全園區，皆為美國核能研究領域重要機構，為二戰研製原子彈的「曼哈頓計畫」總體架構一環，具備全國首屈一指的鈾程序專家及離心技術，過去也曾經手哈薩克和利比亞的核材料及設備。

美官員指出，因應美伊核子談判，近期建立由大約一百名專家組成的專業團隊，待初步協議達成後參與核子協商。伊朗特使已與該團隊成員會晤，商討實施潛在核子協議的準備事宜。

川普對協商團隊達成的協議架構出兩項修改要求，其一是在最終協議中，將德黑蘭主張的九十天濃縮鈾稀釋期限縮短為六十天。在解凍伊朗資產的數目和時間上雙方也存在分歧。

準備消除伊朗核材料計畫

與魏科夫和庫希納會晤的美國核專家中，包含參與數週前在南卡羅來納州進行的委內瑞拉濃縮鈾復原工程成員，以及在美伊戰爭爆發前，便加入美特使團隊在阿曼進行核協商。待談判進入第二階段，美國核專家團隊就會著手擬定消除伊朗核材料的計畫。

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