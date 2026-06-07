伊朗追討凍結資金 美伊談不攏癥結

伊朗最高領袖的軍事顧問雷札伊在五日播出的美國媒體訪問中證實，美伊談判因伊朗資金解凍問題而陷入僵局。圖為德黑蘭一處外匯兌換所展示的伊朗貨幣與美元鈔票。（美聯社檔案照）

伊朗一名高官在五日播出的美媒訪問中表示，取回被西方凍結多年的伊朗資金，已成為德黑蘭與華府之間就打破結束中東衝突談判的僵局的一大關鍵，也是伊朗希望與美國總統川普建立信任的一場考驗。

被西方凍結多年 估計總金額逾千億美元

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRCG）前指揮官、伊朗最高領袖的軍事顧問雷札伊告訴美國有線電視新聞網（CNN），美伊談判因伊朗資金解凍問題而陷入僵局，「川普必須打破僵局。球現在在川普那邊」。自一九七九年伊斯蘭革命推翻美國支持的伊朗巴勒維政府以來，華府與其他西方國家便一直凍結伊朗的資產與對伊朗進行全面制裁。

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根據CNN的翻譯，雷札伊表示川普若想與伊朗達成協議，被西方凍結的二四〇億美元，是伊朗對與川普建立信任的一場考驗。他補充說：「美國必須通過考驗，才能開啟（談判）道路…，這是我們自己的錢，不是美國的錢。」

伊要求立即解凍120億美元

據稱伊朗要求一旦與美國簽署臨時協議，就必須立即解凍一二〇億美元的凍結資金，稍後再解凍一二〇億美元；但美國官員擔心，現階段解凍伊朗資金，恐自廢能影響德黑蘭政權的一大籌碼。新聞報導曾估計伊朗凍結資金，總金額介於一千億美元與一二三〇億美元。

華爾街日報五日報導，解凍資金對川普來說，無異是政治地雷。川普過去曾猛烈抨擊歐巴馬政府在二〇一五年與伊朗達成的伊朗核協議解凍十七億美元資金，稱這是「史上最愚蠢協議，讓伊朗變得非常強大」。二〇一八年川普在首任任期宣布退出伊朗核協議時說，該協議「資助了伊朗政權，提供研發核武的途徑，又未能解決伊朗的飛彈問題或對恐怖主義的支持」。

儘管美伊目前仍處於停火狀態，但零星衝突仍時有所聞。雷札伊警告，美國要是恢復對伊朗的敵對行動，將會「進入一條黑暗廊道」；伊朗會把戰火擴延到波斯灣以外的地區，讓戰爭來到「另一層面」。但他也說，雙方再戰的可能性很低。

至於川普本週稍早提及願意與伊朗新任最高領導人穆吉塔巴．哈米尼會面，雷札伊直言「這不會發生，我們目前正處於談判第一階段，川普已讓談判陷入僵局。這不會發生」。

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