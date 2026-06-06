美記者當中國代理人 最重判10年

曾任職中國官媒的美國記者托馬斯．保肯二世四日向美國法院認罪，坦承自己曾充當中國政府的非法代理人，並在二〇一九年到二〇二五年獲得十萬美元報酬。（路透）

曾任職中國官媒的美國記者托馬斯．保肯二世（Thomas Pauken II）四日向美國法院認罪，坦承自己曾充當中國政府的非法代理人。波肯的刑期預計在九月一日宣布，最重可能會入獄十年。

這是繼加州阿凱迪亞市前市長王愛琳與紐約州長高級幕僚孫雯等一系列中國政府非法代理人案件後，又有人被控未依規定揭露身分為中國政府效力。五十一歲的保肯在維吉尼亞州亞歷山大市的聽審中告訴法官，他此前並不知道充當外國政府代理人依法必須登記，但也了解這不能作為抗辯理由。

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法庭文件指出，保肯在二〇一〇年之際移居香港，先後任職於官媒中國國際廣播電台、中國中央電視台與中國環球電視網，二〇二四年成為新華社編輯；他至少自二〇一九年起奉與中國國安部有關的中國官員的「指示與控制」工作，直到他今年二月在華府被捕。

與保肯接觸的中國特工之一「凱西」（Cathy），曾指揮保肯在美國與潛在消息來源見面、遞交通訊設備、蒐集情報以及發報告回中國，「凱西」還說，會把保肯的報告呈閱給習近平。二〇一九年到二〇二五年，保肯因向「凱西」提供報告而獲得十萬美元報酬。

此外，根據美國司法部，波肯還曾向一群來自武漢的人士販售報告。這群人想獲取與科技以及司法部有關的情報，要求波肯幫忙物色專家助其進行網路間諜活動。

為中國特工牽線時被逮

至於保肯之所以被捕，是他今年二月在華府飯店企圖居中牽線，讓一名當時任職川普政府的美國官員與「凱西」取得聯繫；據悉保肯提供一支手機與一台筆電，還提議只要這名官員每週發會被呈閱給習近平的「影響報告」，就能拿到一萬美元的報酬。保肯在二〇二五年就找上這名當時想在川普政府謀職的官員，但四日的聽審並未揭露這名官員的身分，也不清楚此人目前是否還在任，或是否因此事受罰。

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