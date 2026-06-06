習近平6/8訪北韓 今年首度出訪

中國國家主席習近平二〇一九年六月廿一日在首度訪問北韓後啟程訪國，圖為他在平壤機場與前來送行的北韓領導人金正恩握手。（法新社）

中國新華社五日報導，國家主席習近平將於六月八到九日前往北韓進行國是訪問。這是習近平今年首次出國訪問，睽違七年再度訪朝，以及時隔九個月後又與北韓領導人金正恩見面。北韓是中國唯一正式簽署帶有軍事同盟意味的條約的盟國，分析家稱習近平此行意在重申雙方友好關係，以及大秀北京在解決朝鮮半島問題上的影響力。

中朝友好條約65週年

根據新華社，習近平是應北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩邀請，前往北韓進行國是訪問。中國外交部發言人毛寧五日在例行記者會上說，今年適逢「中朝友好合作互助條約」簽署六十五週年，雙方將以此訪問為契機，推動雙邊關係發展。中朝友好合作互助條約雖非軍事條約，然其內容涉及軍事馳援。

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美國智庫亞洲協會資深研究員魯樂漢（John Delury）指出，北韓向來在政治與經濟上仰賴北京，但隨著雙方交流因新冠疫情而停滯，以及金正恩在俄烏開戰後以派兵與提供武器深化朝俄關係後，中國對朝俄關係日益緊密感到擔憂，一直設法想把平壤拉回其羽翼之下。

疑擔憂朝俄愈走愈近

此外，習近平去年十月前往南韓參加釜山出席亞太經合會（APEC）峰會，在一年內先後出訪南北韓，符合北京喜歡在兩韓問題上保持對稱的作法。

非政府組織「國際危機組織」分析師楊晧暐說，隨著北韓逐漸靠向俄羅斯，中國試圖利用習近平此次出訪來重申其對平壤的影響力，以及維護北京在東北亞的戰略利益。

另一個關注焦點是，習近平是否會就無核化問題向金正恩施壓。去年九月習近平和金正恩在北京會晤時，兩國官方聲明均未提及朝鮮半島無核化問題。上月，美國總統川普訪中時，白宮宣布川習「確認了實現北韓無核化的共同目標」，但中國政府的聲明隻字未提無核化，僅表示雙方就朝鮮半島問題「交換了意見」。

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