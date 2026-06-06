傳以祕密部署亞塞拜然 支援攻伊行動

一名伊朗民眾四日在首都德黑蘭舉行的集會中，高舉最高領袖穆吉塔巴的肖像。（歐新社）

美國有線電視新聞網（CNN）五日披露，在美國和以色列對伊朗戰爭期間，以國曾在伊朗北部鄰國亞塞拜然南部祕密部署菁英部隊和情報人員，以利對伊朗的軍事行動。對此，亞塞拜然駐美國大使館發言人「堅決駁斥有關指稱利用亞塞拜然領土進行對第三國行動的毫無根據說法」。以色列總理辦公室和以國國防軍尚無回應。

CNN引述四名消息人士說法，以國菁英部隊約數十人，包括特種突擊隊、直升機作戰救援部隊以及情報單位「摩薩德」幹員，祕密部署亞塞拜然南部數個地點，進行對伊朗的行動。這些地點和伊朗北部邊境接壤，距離最近者離伊朗的大布里士（Tabriz）僅約九十六公里。

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這些據點讓以國多一個基地可在飛行員遭擊落時執行救援行動，以及進行情報蒐集和無人機行動，掌握伊朗北部動態。以國從亞國發動的一個重要行動，就是三月四日狙殺伊斯蘭革命衛隊情報部門指揮官莫加達姆，以國指其負責二〇二四年刺殺川普的行動。該次行動引發隔天亞塞拜然飛地納希契凡機場遭無人機攻擊，亞國總統歸咎伊朗，但伊朗否認。

以色列長期以來視亞塞拜然為其對抗伊朗的戰略夥伴，一月中伊朗鎮壓示威人士後，以色列開始在亞、伊邊界裝設監聽、情蒐設備，同時也提供偵測伊朗發射飛彈的早期預警功能。

消息人士透露，除了亞塞拜然，以國在戰爭期間也在伊拉克設有兩座後勤支援的前進基地；在阿拉伯聯合大公國則祕密部署「鐵穹」防空系統。另外，以國去年率先承認的非洲索馬利蘭，也有一處軍事據點，提供軍機中途停留地點。這些前進部署據點之後擴大成為軍事、情報蒐集站，有利於以軍在戰爭期間，沿著伊朗南方、西方和北方周邊部署，將其軍事行動深入伊朗境內。

取出濃縮鈾 川普：不需伊同意

美國總統川普四日表示，與伊朗的談判正在「最後階段」，但是未詳述更多細節；川普也說，華府不需要與伊朗達成協議，就能取得其濃縮鈾，「如果我們想這麼做的話，現在就可以取得，我不認為他們能阻止。但是沒有理由這麼做，它被封存了」。他說，伊朗存放濃縮鈾的設施遭空襲「徹底摧毀」，目前只有美國和中國擁有設備，能夠深入崩塌的山體去取出濃縮鈾。

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