美擬大裁北約軍力 已提縮編方案

美國媒體報導，美國打算取消在德國部署戰斧飛彈的計畫。圖為今年三月一日美軍驅逐艦發射戰斧飛彈攻擊伊朗。（法新社）

傳取消在德國部署戰斧飛彈計畫

美國總統川普第二任期上任後，持續推動縮減駐歐美軍規模，並將戰略重心轉移至亞洲與西半球。知情人士透露，華府近幾週已向盟國提出詳細提案，大幅削減其分配給「北約部隊模型」的軍事能力。還傳出因顧忌俄羅斯觀感，可能取消在德國部署戰斧飛彈的計畫。

大幅削減快速反應部隊戰力

北約是依照「北約軍力模型」統整盟國投入的人力、物力，具體安排各個盟友在衝突、危機爆發後十、卅和一八〇天內所能提供的快速反應部隊戰力，以便在危機爆發時迅速完成部署因應。

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德國世界報三日揭露華府的縮編方案，內容包括撤走目前分配給北約的兩個美軍航母打擊群之一，並撤回所有具備發射戰斧巡弋飛彈能力的潛艦，削減用來追蹤潛艦的P-8海上巡邏機數量。另外，空中加油機從七十九架減至六十三架；F-16和F-15E戰鬥機從一五三架減少至九十九架。除上述軍備，此前川普政府才宣布從德國撤軍五千人。

許多歐洲國家表示，對華府撤軍計畫規模和時間點缺乏明確資訊。但為安撫北約盟國，美方代表強調，遭撤銷的戰力中，許多歐洲國家已經具備同等能力，只是規模較小。由於包括川普在內的北約領導人將於下月出席安卡拉舉行的北約峰會，軍事負擔和責任轉移預料將成為議論焦點。

英國金融時報引述國防專家和歐洲官員警告，俄羅斯可能在未來二至三年內，侵略北約盟國。德國當局估算，侵犯行動可能在二〇二九年爆發。拉脫維亞軍方指出，俄國在強化無人機戰力後，可能會視二〇二八年底為契機，侵略波羅的海國家。

北約南翼受影響程度高於東翼

分析家指出，從美國提出的清單來看，海洋軍力投射受到的衝擊多於地面戰力，意味著對大西洋的嚇阻力量將受到減弱，北約南翼受影響程度也會高於東翼。

另據政治新聞網Politico四日獨家報導，美方擔憂在德國部署精準飛彈，可能被莫斯科認定為升高緊張並採取報復，預計將取消拜登政府時期決定的戰斧飛彈部署計畫。

報導稱，促成該決定的另一個考量在於，美軍自己的武器庫存吃緊，因為在伊朗戰爭初期已消耗大批戰斧和愛國者飛彈，需要時間填補。雖然美方目前尚未向盟國傳達任何撤銷部署的決定，但德國國防部長佩斯托瑞斯透露，早在一年半前就請求購買戰斧，但至今未獲回應，他對此已不抱太大希望。

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