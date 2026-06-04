「小川普」普爾特代理美國家情報首長 挨轟政治打手

美國總統川普任命聯邦住房金融局局長普爾特，擔任代理國家情報首長。據稱毫無國安事務經驗的他是毛遂自薦，成功說服川普，連川普的盟友都有所疑慮。（美聯社檔案照）

美國總統川普二日任命聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），擔任代理國家情報首長（DNI）。華爾街日報二日報導，普爾特毫無國安事務經驗，這項人事安排是因為他毛遂自薦，成功說服川普，但也令川普的盟友心懷疑慮。

無國安經驗 黨內盟友也疑慮

消息人士透露，普爾特毛遂自薦的理由是，他會堅定擁護川普的外交政策議程，並支持伊朗戰爭。儘管普爾特毫無國安事務經驗，但是川普向來重視忠誠，最近也表達對黨內批評者倍感氣餒，於是，接受了普爾特的毛遂自薦。

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川普二日宣布這項人事案後，不僅黨內國會議員，就連川普政府內一些官員也私下表達疑慮。聯邦參議員康寧說，「我看不出任何有資格擔任這個職位的證據」。其他共和黨人擔心，普爾特可能利用新得的職位打擊川普眼中的政敵。參院多數黨領袖圖恩向記者直言，「我們不需要一個被當成武器的國家情報首長」。

對於這些質疑聲浪，白宮發言人殷格爾發表聲明，表示「普爾特是優秀的選擇，將為美國人民善盡職責」。代理國家情報首長為暫時性職務，不需要經過聯邦參議院確認。普爾特和聯邦住房金融局發言人未回應。

普爾特被一些人稱為「小川普」，在住房金融局長一職上因作風強勢而贏得川普的信任，他曾指控數名川普眼中的政敵犯下貸款詐欺，包括民主黨籍聯邦眾議員謝安達、紐約州檢察長詹樂霞和聯準會理事庫克；這三人都否認有違法行為。

普爾特也在川普拉下聯準會主席鮑爾的行動上推波助瀾，包括幫忙促使檢方就聯準會整修工程對鮑爾展開刑事調查，並為川普起草開除鮑爾的信函。

此外，普爾特常在週末造訪川普的高爾夫球場，向總統通報與其局長職務無關的消息，引來一些白宮官員不滿。去年普爾特和財政部長貝森特的緊張關係達到白熱化，貝森特一度爆粗口揚言要一拳打在普爾特臉上。

普爾特早就想躋身內閣，原本在運作要擔任住房與城市發展部（HUD）部長。消息人士透露，川普上週末第一次提出任命普爾特代理國家情報首長的想法，部份幕僚對川普果真付諸行動感到訝異。

之前曾有政府官員力圖拉下普爾特，但遭川普擋下。川普向心腹說，他欣賞普爾特的忠誠。普爾特曾在公開和私下場合都表明，他支持對伊朗戰爭。他今年三月接受華爾街日報訪問時曾表示，他不擔心伊朗戰爭對貸款利率帶來的壓力，「我想那是暫時」，「在完成這場戰爭後，伊朗將不再威脅世界」。

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