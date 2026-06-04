靠攏美澳 索羅門新總理檢討索中安全協議

索羅門群島新任總理瓦爾（右）3日訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯（左）舉行會談。（歐新社）

南太平洋島國索羅門群島新任總理瓦爾（Matthew Wale）三日表示，他將重新檢討索國在二〇二二年與中國秘密簽署的安全協議，同時與澳洲協商一份全面性戰略條約。此舉象徵在與中國建交後倒向北京的索羅門群島，可能會將隨批中的瓦爾上台而強化與澳洲與美國等西方強權的關係。

與澳洲協商全面性戰略新條約

目前在澳洲訪問的瓦爾在坎培拉的記者會上被問到當年中索密簽的安全協議時表示，他一直在為這項與中國達成的安全協議「祈禱和齋戒…我們將對這項協議進行檢討，一如我們正在檢討與其他許多國家簽署的其他的安全協議」。

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索國在二〇二二年親中總理蘇嘉瓦瑞執政期間，與中國達成象徵北京勢力深入南太地區的警務合作協議；中索雙方直到簽署完畢後才對外公開，令美國以及區域大國澳洲震驚與憂慮，擔心共軍將因此常駐南太平洋，導致區域競爭情勢升高。蘇嘉瓦瑞是北京在南太平洋地區最堅定的盟友，二〇一九年上台後不久便與台灣斷交並投向北京懷抱，導致索羅門與澳洲以及與美國的關係惡化。

上月當選索國總理的瓦爾在坎培拉記者會上還說，中索安全協議有一些保密內容，他直到此番訪問澳洲前才看到這些保密內容。「我不得不撤換某些重要職務的負責人，我甚至直到離開（索國前往澳洲）的前一天才拿到該協議的副本，所以我沒有仔細看過」。

中國外交部發言人毛寧三日被詢及瓦爾的發言時顧左右而言他，稱中索兩國是相互尊重與共同發展的全面戰略夥伴，「我們願同索羅門群島新政府拓展各領域務實合作，更能造福兩國人民」。

位於澳洲東北方約兩千公里處的索羅門群島，過去在財政與安全大多仰賴澳洲；隨著中索建交，北京迅速成為索羅門群島最大雙邊債權國。為鞏固在南太地區的影響力與反制中國插手該區，澳洲試圖藉索國變天重建雙邊關係，成為瓦爾以元首身分出訪的首選。

對於澳索關係，瓦爾說，索羅門群島是澳洲的朋友，一直都是也永遠會是，「我們承認過去幾年有一些問題，我們已經尋求重置」；澳洲總理艾班尼斯表示，澳索兩國將開始著手製定一項「全面」新條約、深化在警務上的夥伴關係，以及澳洲將提供支援方案，以協助索國因應高能源價格與今年稍早遭熱帶風暴侵襲的衝擊。

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