抗衡中國 日本首辦全球島國海洋會議

日本3日在東京首次舉辦「世界島嶼國海洋會議」，邀請全球超過30個島國的領袖與代表出席，針對海洋保育、氣候變遷、海平面上升及永續發展等共同課題展開討論。日本首相高市早苗（中）出席開幕式並致詞。（法新社）

日本三日在東京首次舉辦「世界島嶼國海洋會議」（World Island Nations Ocean Summit），邀請全球超過卅個島國的領袖與代表出席，針對海洋保育、氣候變遷、海平面上升及永續發展等共同課題展開討論。日本首相高市早苗在開幕致詞時強調，日本將透過升級版「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）構想，協助島嶼國家提升自主性與韌性，並強化海洋情勢掌握及海上執法能力。

「自由且開放的印度太平洋」升級版 強化海上執法能力

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為期兩天的「世界島嶼國海洋會議」，是由日本財團、外務省和聯合國教科文組織（UNESCO）政府間海洋學委員會（UNESCO/IOC）共同主辦，並由帛琉總統惠恕仁以「小島嶼國家聯盟AOSIS」主席身分，擔任本次會談的共同主席。日本天皇德仁也出席開幕式，並以英文致詞。

惠恕仁被視為是太平洋島國中最堅定的親美、親日領袖之一，長期支持台灣參與國際社會，他預定在本月六日接待副總統蕭美琴到訪帛琉。

日本自一九九七年起每三年舉辦一次「太平洋島國峰會」（PALM），本次會議除了邀請太平洋島國，還擴及加勒比海等地島國，與會代表多達三百人。雖然此次會議並未將政治與安全保障列為主要議題，但在川普政府縮減對外援助、中國持續擴大在太平洋島國影響力的背景下，這場會議也被視為日本、澳洲等國強化與太平洋島國關係的重要外交平台。

日本經濟新聞指出，中國近年來透過基礎建設投資及經濟援助，積極擴大在太平洋島國的影響力，並持續向「第二島鏈」以東擴張海洋活動。相較之下，美國將外交與安全戰略重心轉向中東及本土周邊，使日本與澳洲對區域權力真空產生危機感，正加速深化與太平洋島國在經濟、安全保障及氣候變遷等領域的合作，以抗衡不斷擴大影響力的中國。

報導指出，日本正積極強化對島國外交佈局，包括與澳洲合作鋪設連接帛琉的海底電纜，以及透過日美澳印「四方安全對話」（Quad）協助斐濟改善港口基礎設施。此次會議則是日本首度主辦涵蓋全球島嶼國家的大型國際論壇，試圖透過海洋保育、再生能源及氣候調適等議題，深化與島國的合作關係。

值得注意的是，此次會議雖未直接討論安全保障議題，但高市在演說中再度強調「海洋法治」的重要性，並將海洋情勢掌握與海上執法能力建設列為合作重點。

日本刻意避免將安全議題擺上檯面，改以氣候變遷與海洋治理作為合作切入點，實際上仍與其印太戰略及維護海洋秩序的長期目標相互呼應。

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