烏俄戰爭太燒錢 俄財長對普廷示警

隨著烏克蘭持續在前線取得戰果，並深入俄羅斯境內打擊能源基礎設施，據傳俄國總統普廷已被財金高層官員警告，無法承擔以目前的步調持續這場戰爭。（美聯社）

英國獨立報二日報導，隨著烏克蘭持續在前線取得戰果，以及深入俄羅斯境內打擊能源基礎設施，俄羅斯總統普廷已被自己的財金高層官員警告，無法承擔以目前的步調持續這場戰爭。

報導指出，高層財政官員和俄羅斯中央銀行據稱都已力促克里姆林宮，節制不斷升高的軍事花費，以避免持續擴大的預算赤字升高到失控。在基輔持續升高對俄國能源設施的打擊行動之際，俄國國防官員也告訴普廷，今年需要追加數十億美元來支應戰爭開支。據了解，普廷下令節流來因應國防開支。

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財長估今年恐超支280億美元 明後年超支高達548億美元

金融時報日前報導，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫預期，今年戰爭開支將超出預算至少二八〇億美元，明年、後年將進一步超支五四八億美元；他二月曾致函敦促內閣，凍結今年約四〇八億美元非戰爭相關開支計畫。

希魯阿諾夫上週向俄羅斯「工商日報」（Kommersant）表示，財政部正在修改預算，以因應「宏觀經濟情況的變化，（以及）需要著重將更多資源集中在重要優先領域」。

俄羅斯今年編列的預算五分之二用於國防和安全。近年對產業和採購的大舉投資激勵俄國經濟，但是分析家警告，經濟成長表象是假象，未來擺脫戰爭經濟後，將面臨更大挑戰。彭博引述消息人士說法，俄國國防部和克里姆林宮都已力促不要削減國防開支，以免損及仰賴利益豐厚的國防合約的企業。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）上月曾警告，這場戰爭「很可能在經濟上難以持續下去」，隨著與戰爭無關的民間產業正因應資金、勞工和商品成本上漲，以及稅負增加，「克宮將很快面臨根本的選擇：是否大幅升高從俄國經濟和社會取得資源，或者縮小其戰爭目標」。

受困高利率、制裁 估今年經濟成長率僅0.4％

俄國大幅仰賴大宗商品、規模三兆美元的經濟，去年成長率已大幅衰減，從二〇二四年的四．九％縮減到約一％，今年第一季更萎縮〇．二％，官員歸咎於高利率、西方制裁和強勢盧布。預估今年經濟成長率僅約〇．四％。

烏外長：莫斯科已沒有牌了

烏克蘭外交部長西比哈二日指出，莫斯科「正在戰場上敗退」，「除了恐懼牌，已經沒有牌了」。

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