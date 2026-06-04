川普：伊朗同意不發展核武

在持續與美國進行談判的同時，科威特指控伊朗3日發射飛彈和無人機，攻擊科威特國際機場的客運航廈，造成數人受傷，航空交通被迫暫停。（路透）

美國總統川普三日接受紐約郵報旗下節目專訪時表示，伊朗政權已同意不發展或擁有核武器。不過，他同時補充指出，德黑蘭方面未來仍有可能改變主意。他同時表示，希望與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼會面。

願見伊朗最高領袖穆吉塔巴

川普在訪談中強調美方對伊朗核問題的底線：「我確實必須對伊朗採取行動，…我們絕不能讓他們擁有核武。」當主持人詢問伊朗是否已經同意這項條件時，川普答覆：「沒錯，他們已經同意了。」但他隨即補充說：「現在他們當然可以改變心意，但這已經是他們必須同意的條件之一，而他們確實同意了。這是最重要的一點。」針對川普的這項說法，伊朗外交部拒絕發表任何評論。

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川普也說，他願意跟穆吉塔巴見面，「我們可能會在未來某個時間見面，這要看事情發展而定」。五十六歲的穆吉塔巴在其父、前伊朗最高領導人哈米尼死於美以空襲後克紹箕裘，成為新任的伊朗最高領導人，但據傳他也在美以聯合空襲中受傷，以致登上大位以來從未公開露面。

在被問到穆吉塔巴的健康情況時，川普表示應該不太好，但據稱現在已開始參與決策審核。美國國務卿魯比歐二日在參院外交委員會上作證時也說，穆吉塔巴還活著，以及愈來愈積極參與政務。

科威特、巴林遇襲 美轟葛希姆島

與此同時，值此華府致力與德黑蘭當局達成和平協議之際，美伊互控違反日益脆弱的停火協議。科威特國際機場三日稍早遭伊朗發射飛彈與無人機攻擊，造成一名印度人死亡與六十三人受傷，為美以停火以來的首場致命攻擊，作為國際航班樞紐的第一航廈在攻擊中受損。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱是他們下的手，目的在於報復美國先前的攻擊。

根據科威特官方，伊朗對其民用與重要設施發動「令人髮指的侵略」，三日破曉起總共發現有十三枚彈道飛彈與十七架無人機進入科國領空，其中飛彈已在不同區域遭攔截，部分殘骸落地；巴林軍方也譴責伊朗發動攻擊，其防空部隊三日攔截與摧毀三枚飛彈與許多無人機。美軍三日則針對伊朗葛希姆島展開轟炸，摧毀島上通訊塔。科威特已向伊朗提出強烈抗議，並宣布驅逐兩名伊朗外交官。伊朗則宣稱其攻擊對象是科威特美軍基地與巴林的美軍第五艦隊總部。

此外，以色列與黎巴嫩三日在美國展開新一輪談判，川普在三日刊出的紐約郵報訪問中證實，他對以色列總理納坦雅胡威脅要攻擊黎巴嫩首都貝魯特感到「擔憂煩惱」，一日在與納坦雅胡通電話時曾爆粗口，大罵對方「你他Ｘ的」在做什麼。但川普也強調，他跟納坦雅胡關係很好，也很喜歡對方。

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