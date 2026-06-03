川普對納坦雅胡爆粗口 阻攻真主黨

美國媒體披露，美國總統川普（右）1日與以色列總理納坦雅胡（左）通話時怒飆粗話，痛批以色列升高對黎巴嫩軍事行動，阻礙美國與伊朗談判，簡直是「忘恩負義」。（美聯社檔案照）

嗆「要不是我 你就在監獄了」

美國新聞網Axios報導，以色列計畫對黎巴嫩激進組織真主黨發動劇烈攻勢，引發美國總統川普不滿並介入，在與以色列總理納坦雅胡通話中，甚至一度爆粗口，但也說服對方取消攻擊。

納坦雅胡與國防部長卡茲一日發布聯合聲明，指控真主黨不斷違反停火協議，將對該組織所在的黎巴嫩首都貝魯特南部郊區達希耶（Dahieh）發動轟炸。

請繼續往下閱讀...

對此，伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發文譴責，以色列在黎巴嫩的行動違反美伊停火，「美國與以色列得為任何違反行徑承擔後果」。伊朗官員向半官方媒體塔斯尼姆通訊社指出，除非以色列停止攻擊黎巴嫩，否則不會和美國溝通，並威脅要對關鍵能源航道荷姆茲海峽及其它前線區域進行報復。

一名美國高階官員透露，川普認為納坦雅胡對貝魯特的威脅「太過頭」。川普在真實社群表示，在與納坦雅胡的通話中，要求對方不要對貝魯特發動大型突擊，以軍因而決定收手。另外與真主黨領導層代表溝通，也獲得對方承諾停止侵擾以色列，雙方皆同意停止互相攻擊，「希望能夠永久維持」。

黎巴嫩︰真主黨接受停火提案

路透指出，在川普以前，無論是否透過中間人士，沒有任何一位美國總統曾與被美政府認定為恐怖主義的組織溝通。

黎巴嫩駐美大使館隨後宣布，真主黨接受由美國國務卿魯比歐提出的雙邊停火提案。納坦雅胡聲明指出，他在通話中向川普表明，若真主黨不願停止對以色列的攻擊，便會鎖定該組織在貝魯特的據點，同時持續在黎國南部的軍事行動。

Axios在報導中進一步揭露兩名領袖通電細節。川普直呼納坦雅胡「你他Ｘ的瘋了。要不是我，你就在監獄了，是我保住了你。現在所有人都厭惡你，每個人都因為這件事痛恨以色列」；過程中，川普一度對納坦雅胡咆嘯「你他Ｘ的到底在幹什麼？」

消息人士描述，川普在電話中展現出壓倒性的強勢態度，納坦雅胡則回應，「好的，好的，只要確保一切面面俱到」。

報導提到，川普清楚真主黨不斷對以色列發動攻擊，以國也有自我防衛的必要，但仍認為納坦雅胡以不符比例原則的方式升高局勢。川普對於以軍殺害大量黎巴嫩平民的情況感到擔憂，也反對轟炸數棟建築只為了消滅一名真主黨指揮官的做法。

納坦雅胡的決定引發政府內部極右派官員批評。國家安全部長班吉維爾在社群媒體表示，「這是向我們的朋友，川普總統說『不』的時刻」。

儘管才達成停火共識，但以色列與真主黨二日又持續交火，以軍空襲黎南造成至少八名平民喪生，真主黨也繼續向以國北部發射火箭。以國防長卡茲二日強調，若真主黨持續攻擊以北，華府支持以軍轟炸達希耶，並已把該原則告知黎巴嫩政府與相關各方。

在美國總統川普要求以色列總理納坦雅胡不要攻擊黎巴嫩首都貝魯特，避免戰事進一步升級後，以色列2日仍持續對黎巴嫩南部發動空襲，繼續推進其打擊真主黨的軍事行動。圖為黎巴嫩第4大城泰爾（Tyre）遭以軍空襲後的慘狀。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法