川普看好美伊下週達成協議

（法新社）

厭倦談判曠日廢時 不在乎是否破局

美國總統川普一日指出，與伊朗的談判正迅速持續進行，樂觀表示有望在未來一週達成協議，但同時也對和談步調感到不耐，曠日廢時的協商已令人感到厭倦，直言自己並不在乎與伊朗的談判是否破局。

在接受CNBC電話訪問中，被問及德黑蘭放話談判破局的說法屬實亦或是虛張聲勢？川普說，「我不在乎是否結束，真的不在乎」、「結束的話就結束吧。要是還沒，我認為花了太多時間。老實說，我覺得這開始變得非常乏味」。

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因伊朗實質封鎖關鍵運輸航道荷姆茲海峽，衝擊全球能源市場，油價不斷飆高，外界認為可能衝擊共和黨十一月期中選舉選情，使川普備受政治壓力。但川普重申並不擔心油價，「我認為油價不久後的跌幅會如火箭般快速」。他認為，美國國內理解中止德黑蘭核子野心重要性的人，不會介意因戰爭造成的高油價，「只要解釋，這一切關乎的是伊朗取得核武的問題，人們就會願意多負擔一些價格」。

川普還談到，北大西洋公約組織（NATO）盟友應該介入並協助美國，因為這些國家更加仰賴荷姆茲海峽的石油運輸。但被問及是否聯繫北約參與重啟海峽行動？川普說，「只要我想要，他們就會（參與）。但我不確定是否想要他們這麼做」、「我們不需要他們，我們不需要北約。他們非常非常軟弱且悲哀」。

同日與美國廣播公司新聞「ABC NEWS」的電話訪談中，川普稱美伊協商「形勢良好」，且結果可能比軍事勝利更加優異。至於何時能完成並通過諒解備忘錄（MOU）？川普回答，「我想是在接下來一週」。但協議尚有部分問題需要解決，因此還未予以同意。

川普另提到，談判因以色列與黎巴嫩的對峙出現摩擦，「但我非常迅速地扭轉情勢」、「我告訴真主黨和納坦雅胡（以色列總理）停止開火，雙方便停止互相攻擊」。

華爾街日報指出，川普介入調停以色列與真主黨停火，似乎旨在防止美伊的談判破裂。報導稱，黎巴嫩的衝突已成為結束戰爭談判的主要癥結所在，因為伊朗認為這場衝突違反了美伊停火協議。川普政府官員表示，川普最近幾週收到的簡報稱，以色列與真主黨的衝突是伊朗仍不願與美國達成協議的關鍵原因之一。

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