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    首頁 > 國際

    盟邦安啦 美討論在歐擴大部署核武

    2026/06/03 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    （路透）

    （路透）

    美國日前宣布將縮減在歐洲駐軍規模，引起北大西洋公約組織（NATO）盟友憂心。英國金融時報二日報導，美國正討論是否擴大在歐洲部署核武，以使盟邦放心，美國減少傳統軍力部署，不會使歐洲的安全保障出現空窗。

    在更多國家駐紮雙重能力戰機

    三名了解相關討論的消息人士向金融時報披露美方這項考量，指美國官員透露出，對於在現有六個國家之外，擴大在歐洲部署可攜帶核彈的轟炸機，持開放態度。不過，其中一名消息人士提醒，擴大部署計畫尚未接近達成協議。

    這項部署行動涉及在更多歐洲國家駐紮同時具備傳統作戰和核武打擊能力的「雙重能力戰機」（DCA）。目前北約「核共享機制」在比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其和英國，部署美國「雙重能力戰機」和前進部署之核彈。這項機制源自冷戰期間，讓北約的非核武盟國能參與核武規劃而不需擁有核武。這些部署在歐洲國家的核武，由美軍控制和防衛，華府保留唯一的最終使用授權。

    報導指出，相關討論為高度保密，並且或許不會導致核共享機制之安排有任何改變。此事也時值歐洲對於川普政府削減駐軍和關鍵武器系統普遍感到憂慮。前述其中兩名消息人士表示，討論擴大在歐洲部署核武，用意是展現，即使北約盟邦遭施壓承擔更多防衛責任，但美國仍致力於提供核保護傘。

    俄邊境盟國 展現強烈興趣

    包括波蘭和部份波羅的海國家在內，北約東翼國家對可能在其境內部署美國核武資產有興趣。尤其是波蘭，已公開談論希望核武進駐。前總統杜達曾呼籲美國，將DCA計畫擴及波蘭，華沙政府今年稍早也加入法國的一份新倡議，探索首次將部份核嚇阻力移防其他歐洲盟國的可能性。

    消息人士說，相關討論正在北約內部進行，鄰近俄羅斯邊境的盟國展現出最強烈的興趣。

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