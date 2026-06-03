澳日戰略縱深 互相支援抗中威脅

日本首相高市早苗（右）5月初訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯（左）在會談後發表聯合聲明，強調兩國的「戰略縱深」對雙方的國家安全日益重要。（路透檔案照）

日本可能在澳洲設更多國防工業 以利長期衝突時補充彈藥軍需 日本也可協防澳北近海通道

日本首相高市早苗五月初訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在會談後發表聯合聲明，強調兩國的「戰略縱深」（strategic depth）對雙方的國家安全日益重要，但未進一步闡述其具體意涵。「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）二日發表專文指出，這個概念可能包括日本在澳洲設立更多國防工業，以便在長期衝突中提供彈藥與其他軍需物資的備用來源，日本也可能協助防守澳洲的北部近海通道（northern approaches）。

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若爆危機 自衛隊資產轉至澳洲

文中指出，「戰略縱深」意味著日澳雙方將進一步利用彼此的軍事產業和地理優勢互相支援，以應對中國威脅，包括爆發危機時，將日本自衛隊部分資產轉移至澳洲，藉此與中國的飛彈和無人機部隊拉開距離。而在未爆發戰爭的情況下，兩國將擴大在經濟安全與供應鏈韌性方面的合作，包括採取措施確保關鍵海上交通線的安全。

前英國外交官、現任ASPI資深分析師史德禮（Alex Bristow），以及日本智庫地經學研究所（IOG）研究員井上麟太郎在文中指出，對軍事思想家而言，「戰略縱深」是指戰場前線與後方資產的距離，隨著中國軍事擴張，澳洲的地理優勢已無法應對當前的安全威脅，因此澳洲需要日本和「第一島鏈」提供防禦屏障，才能遏制中國向太平洋擴張。

澳洲需要日本與第一島鏈屏障

除了抵禦中國向太平洋投射海軍力量，日本也可以在澳洲北部近海通道提供協助，阻止對手利用這些通道逼近澳洲，這很可能是坎培拉當局視日本為澳洲提供戰略縱深的部分考量，證據包括雙方在二〇二二年簽署的「相互准入協定」（RAA），以及澳洲在日本深化與巴布亞紐幾內亞安全合作時所給予的支持。

然而，戰略縱深的意義不僅止於地理。澳洲二〇二六年「國防戰略」論及透過更強大的國際夥伴關係，來實現「工業縱深」（industrial depth）。日本擁有「耐心資本」（patient capital）、先進技術和強大產能，能夠協助澳洲振興國防工業。在日本為澳洲興建升級版「最上級」（Mogami class）護衛艦計畫的催化下，雙邊經濟安全議程的投資優先事項，包括國防工業以及其他轉化為軍事能力的投入，例如關鍵礦產和軍民兩用技術。

對日本而言，澳洲的地理位置可提供工業韌性，提供分散且更安全軍事生產的地點，從而提供戰略縱深，並擴大日本在印太地區的作戰範圍，達爾文（Darwin）和伯斯（Perth）等城市，更接近印太海上戰區的中心。在澳洲領土上獲得支援，將顯著改善日本艦艇和飛機的作戰持續能力與海上部署能力。

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