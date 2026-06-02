協議還沒談妥 美伊又開火

美國與伊朗持續談判之際，美軍上週末再對荷姆茲海峽周邊的沿岸城市戈魯克及葛希姆島（見圖）發動空襲，破壞雷達和無人機指揮管制設施。（美聯社檔案照）

美對伊朗軍事目標自衛性打擊

美國與伊朗持續談判之際，美國中央司令部（CENTCOM）五月卅一日宣布，上週末再對具有威脅性的伊朗軍事目標發動「自衛性打擊」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一日也宣布，對科威特境內的美軍基地發動報復攻擊做為回應。

伊朗報復 稱攻擊科威特美軍基地

中央司令部在社群平台X發布聲明，宣布對荷姆茲海峽周邊的沿岸城市戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）發動空襲，破壞雷達和無人機指揮管制設施。美軍指出，此次攻擊旨在回應伊朗擊落美軍在國際水域行動的MQ-1「掠奪者」無人攻擊機，「美軍戰鬥機迅速做出回應，消滅伊朗防空系統、一座地面控制站，以及兩架對地區水域航行船隻造成明顯威脅的自殺無人機」。

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據德黑蘭說法，該架被擊落的MQ-1飛越伊朗領海。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）一日指控美方持續違反停火，同時表示，目前並未就伊朗核計畫的細節，與美方進行任何交涉。

中央司令部表示，行動中沒有任何美軍人員受傷，強調將持續在停火期間應對伊朗的非正當侵犯，捍衛美國資產和利益。

IRGC則聲稱，鎖定向伊朗南部領土發起攻擊的美國空軍基地展開反擊，但未具體說明目標。科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統當日攔截來襲的飛彈與無人機。科威特外交部發布聲明，強烈譴責伊朗的攻擊行為，「這些持續且反覆的侵犯，削弱降低緊張局勢的努力，並威脅區域安全和穩定」。

美國總統川普在「真實社群」發文表示，伊朗渴望達成協議，且內容有益於美國及其志同道合者，但民主黨和部分共和黨人士的苛刻批評，使得他在協商上遭遇嚴重阻礙，要求外界「坐好並放輕鬆，一切在最後都會處理得當」。

以色列與黎巴嫩激進組織「真主黨」持續交火，則是美伊停火談判另一癥結點。以色列指控真主黨不斷違反四月底達成的停火協議，繼五月卅一日指示以軍部隊進一步深入推進黎巴嫩後，以國總理納坦雅胡一日下令，對真主黨主要據點、黎國首都貝魯特南部地區發動攻擊。

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