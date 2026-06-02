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    首頁 > 國際

    美中欠數十億美元 聯合國八月恐破產

    2026/06/02 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    聯合國兩大金主美國和中國，分別拖欠數十億及數億美元會費，使聯合國陷入財政困境，若不厲行撙節措施，可能在八月中破產。（路透檔案照）

    聯合國兩大金主美國和中國，分別拖欠數十億及數億美元會費，使聯合國陷入財政困境，若不厲行撙節措施，可能在八月中破產。（路透檔案照）

    華爾街日報報導，聯合國兩大金主美國和中國，分別拖欠數十億及數億美元會費，使聯合國陷入財政困境，秘書長古特瑞斯示警，可能在八月中破產，為此不得不祭出史上最劇烈的撙節措施。

    最猛撙節 砍三千文書職務、維和部隊縮水

    美國總統川普接連退出多個全球性組織和計畫，包括今年一月正式退出世界衛生組織（WHO），拖欠聯合國會費超過四十億美元（約台幣一二五三億元）。

    但與美國採取相反立場，自詡為多邊主義及聯合國捍衛者的中國，也因延遲繳納會費，加重聯合國預算壓力。即使在外交部長王毅近日訪問聯合國，挹注近八‧五億美元費用後，尚拖欠約四‧五五億美元（約台幣一四三億元）。

    聯合國會費比重按成員國經濟規模換算，美國廿二％最高，中國因經濟快速成長，從早期的五％上升到如今超過廿％。據統計，聯合國基本開支有四十二％仰賴美中兩國。

    報導指出，聯合國開源節流手段有限，一來制度上難以對外借款，二來領導層對重組計畫或開除員工的權力有限。人事費用佔聯合國支出達七成。古特瑞斯警告，聯合國財政瀕臨崩潰，依照當前趨勢，資金將在八月中用罄。

    對此，中國聲稱將持續履行財政責任；美國則表示，對聯合國的財政支持，將視該機構精簡職務、減少商務艙飛行，及善用翻譯設備等深度撙節情況而定。

    相較於過往，聯合國此次採取史上最大幅度的削減支出、提升組織效能行動，包括關閉辦公室並撤銷創紀錄的三千個文書職務；縮減翻譯人員工時，關閉電梯節省能源，以及擱置七十五年歷史的紐約聯合國總部大樓修繕需求。

    聯合國也加速縮減在剛果民主共和國等地的維和部隊規模，藉此保留資金並削減維和行動開支。聯合國也被迫延後提供尼泊爾、孟加拉和其他支援維和部隊人力國家的補償。

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