稱日菲EEZ劃界侵主權 中國海警擾亂台灣東部外海》日本嗆中國︰與菲協議 國際法沒問題

日本政府發言人木原稔一日回應中國表示，日菲之間的協議在國際法上完全沒有問題。（路透檔案照）

中國海警局以日本與菲律賓同意啟動海洋邊界劃界談判為由，在台灣東部外海實施「執法巡查」。日本政府發言人木原稔一日在例行記者會上表示，日菲之間的協議在國際法上完全沒有問題。

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕上月廿八日發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。儘管雙方並未公布談判的海域座標，但一般認為是日本最南端沖之鳥島與菲國巴丹群島之間、台灣以東菲律賓海的外大陸棚。

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日本在二〇〇八年向聯合國「大陸棚界限委員會」（CLCS）提交七個海域的外大陸棚申請，其中包括以沖之鳥島為基點的「九州—帛琉海嶺南部海域」，卻因遭中國、南韓和菲律賓等國抗議而擱置。菲律賓在二〇〇九年也提交巴丹島「菲律賓高地」外大陸棚延伸申請案，由於兩國申請的海域在台灣以東的菲律賓海可能重疊，因此被視為是此次海洋邊界劃界談判最可能的區域。

中國對於這項海洋邊界談判強烈反彈。中國海警局新聞發言人姜略一日宣布，中國海警「岱山艦」編隊在「中國台灣島」以東海域，依法展開執法巡查，並聲稱這是針對日菲所採取的行動。中方主張，該協議涉及其視為中國領土的台灣東側海域，因此侵犯中國主權，屬於違法行為。

對此，木原反駁表示，該協定僅規範日本與菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律拘束力，在國際法上完全沒有問題。他並強調，這將成為在「自由開放的印度太平洋」（FOIP）理念下，依據國際法和平解決爭端的優良範例。

日媒︰中國想在台灣周邊全域 建立常態化存在

日本軍事記者高橋浩祐在雅虎日本新聞的分析中指出，中國海警的活動過去主要集中在台灣海峽、台灣西側及金門周邊，但近年已進一步擴大至台灣東部海域。此次巡查行動顯示，中國不僅在台海，也試圖在太平洋一側擴大影響力，並在台灣周邊全域建立常態化存在。

日菲透過上週舉行的領袖會談，將雙方關係升級為「全面性戰略夥伴關係」，聯合聲明中提到將依國際法推動相關合作，並將安全、防衛、供應鏈、海洋能力建構等納入一整套架構。

因此，海洋邊界談判並非孤立議題，由於談判海域在台灣以東菲律賓海，正好是「第一島鏈」的缺口，光是「啟動談判」即具有極高象徵意義，尤其將直接否定「台灣以東為中國大陸棚」的主張。日菲若能在相關海域建立劃界、情報共享與海洋監視合作，等於在中國試圖塑造新常態之前，先以國際法與盟友合作建立反制框架。

遼寧號太平洋訓練 約170架次戰機、直升機起降

另外，日本防衛省統合幕僚監部一日公布，中國航空母艦「遼寧號」於五月廿六日至廿八日間，在太平洋海域進行艦載戰機與直升機起降訓練，總計約一七〇架次。廿九日在兩艘飛彈驅逐艦伴隨下，向菲律賓東方海域東南方向航行。

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