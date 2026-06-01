川普「強硬措辭版」協議 伊朗不依

（路透檔案照）

伊朗首席談判代表卡利巴夫五月卅一日警告，美國不可信，除非伊朗的權益獲得充分保障，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議，形同駁斥美國總統川普稍早受訪時宣稱，伊朗已同意不會發展核武。而美國媒體在卡利巴夫發言前報導說，川普要求對協議草案進行修改，並將一份措辭「較強硬」的新版和平協議發給伊朗。

伊朗國營媒體報導，連任國會議長的卡利巴夫在宣誓後表示，除非伊朗人民權益獲得保障，否則德黑蘭不會接受任何結束衝突的協議…「我們不相信敵人的發言與承諾，我們唯一的標準是，先達成具體實際的結果，然後我們才回報以履行我們的承諾」。卡利巴夫此言凸顯美伊仍存在分歧。

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紐約時報與Axios新聞網五月廿九日報導，川普已將一份用詞「較強硬」的協議新框架，發回給德黑蘭供其考慮約三天，但目前並不清楚新框架具體細節。Axios說，川普是在廿九日於白宮戰情室與國安團隊開會時，要求在美伊談判代表達成的協議中做若干調整，修改內容涉及伊朗核計畫，例如美國如何取得伊朗濃縮鈾與時機，以及重啟荷姆茲海峽等議題。

美伊此前已談判數週，任何修改或調整草案，都可能進一步延後雙方就正式結束中東戰爭與重啟荷姆茲海峽達成協議。

川普曾表示，任何美伊協議的優先要務，都必須包括伊朗停止發展核武器，以及重新開放遭封鎖的荷姆茲海峽。在卅日晚間播出的福斯新聞（Fox News）節目中，川普告訴擔任主持人的次媳賴拉‧川普（Lara Trump）：「我必須得到的唯一保證，就是不會有核武。他們已經同意了，這點很有意思。」

然而，德黑蘭此前曾多次挑戰川普說法，顯示雙方在若干關鍵議題上仍有分歧。伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）報導，美伊仍在就可能的諒解備忘錄的正文交換意見，「目前尚未達成任何協議，而且任何協議都有可能被否決」。

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