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    首頁 > 國際

    取代新艦方案 澳洲改買美二手核潛艦

    2026/06/01 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    澳洲與美國將針對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議中採購核動力潛艦的細節進行「精簡化」，澳洲未來取得的核潛艦將不再包括新造艦艇，只會接收美國的二手「維吉尼亞級」核動力潛艦。（路透檔案照）

    澳洲與美國將針對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議中採購核動力潛艦的細節進行「精簡化」，澳洲未來取得的核潛艦將不再包括新造艦艇，只會接收美國的二手「維吉尼亞級」核動力潛艦。（路透檔案照）

    AUKUS協議 採購細節「精簡化」

    澳洲與美國五月卅日宣布，將針對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議中採購核動力潛艦的細節進行「精簡化」，澳洲未來取得的核潛艦將不再包括新造艦艇，只會接收美國的二手核潛艦。澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）強調，此舉為一項「具成本效益」的措施。

    澳防長︰具成本效益

    在新加坡「香格里拉對話」期間發表的聯合聲明中，馬勒斯、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與英國國防大臣希利（John Healey），確認這項對潛艦採購協議的微調。聲明指出，澳英美三方歡迎簡化澳洲採購維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦方案的提議，此舉將簡化供應鏈管理、作戰與維護需求，並將成本效益最大化。

    聲明說，這項措施將使澳洲取得三艘現役維吉尼亞級潛艦，取代原先新造艦與現役艦混合的方案。

    根據二〇二一年簽署的AUKUS協議，澳洲預計在十五年內接收至少三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦。澳洲原先計畫採購兩艘二手潛艦與一艘新潛艦，如今三艘都將是美國海軍庫存現役艦艇。

    當被問及為何坎培拉當局現在只接收二手裝備時，馬勒斯表示，此舉將更具成本效益，「在一項非常複雜的任務背景下，我們必須高度重視簡化。」他說，在推進這項計畫的過程中，「我們正努力尋找每一個具成本效益的選項」。

    馬勒斯表示，這些潛艦也將是同一型號，「無論是對操作這些潛艦的官兵，還是對負責維護這些潛艦的人員來說，其重要性都不言可喻。」

    美國海軍目前擁有廿四艘維吉尼亞級潛艦，但美國的造船廠難以達成每年建造兩艘新艦的生產目標。美國國內也有人質疑，為何華府要在尚未滿足自身軍隊需求之前，就將核動力潛艦出售給澳洲。

    AUKUS潛艦計畫是澳洲國防戰略的核心，坎培拉當局估計，未來卅年內的總支出可能高達二三五〇億美元（約新台幣七‧四兆元）。

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