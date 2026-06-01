免用昂貴飛彈 美測試「機砲擊落無人機」

在「肩並肩」年度演習中，美軍部署「陸戰隊整合防空系統」（MADIS），以.30與.50口徑機砲擊落訓練用無人機，並在演習結尾發射「刺針」飛彈，擊落一架高速固定翼無人機。（法新社檔案照）

肩並肩演習 在菲部署MADIS系統

成本低廉的無人機正在改變現代戰爭的樣貌。今年四月至五月在菲律賓舉行的「肩並肩」聯合演習中，美軍部署「陸戰隊整合防空系統」（MADIS），測試如何在不使用製造成本可能高出十倍以上的昂貴飛彈，以機砲瓦解無人機攻勢，以因應美國與中國因為台灣或南海問題而爆發衝突的可能性。

這場「整合防空與飛彈防衛」（IAMD）演訓，是在面向南海的三描禮士省（Zambales）一處海軍基地舉行。美軍陸戰隊的MADIS系統以.30與.50口徑機砲擊落多架訓練用無人機，並在演習結尾發射「刺針」（Stinger）防空飛彈，擊落一架高速固定翼無人機。

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這是MADIS連續第二年在「肩並肩」演習中亮相。華爾街日報五月卅日報導，MADIS的機動性對陸戰隊來說尤為重要，因為美軍正為印太地區島嶼環境的潛在戰鬥做準備；在任何因台灣或南海問題與中國發生的衝突中，這些地區都將是核心。

每架無人機攔截成本 僅約35萬

報導指出，MADIS是由兩輛「聯合輕型戰術車」（JLTV，悍馬車的後繼車種）所組成，其中一輛配備先進雷達，旨在更易於鎖定無人機等飛行目標；第二輛車則搭載刺針飛彈。該系統還具備訊號干擾等電子戰能力。

這兩款MADIS車輛均配備機砲與機槍，這些武器連同新型彈藥，正逐漸成為反無人機作戰中日益重要的一環。MADIS的理念是為戰場指揮官提供多種選擇，包括機砲、飛彈或電子戰，使其得以選擇最佳方式，來保護部隊與其他資產免受無人機威脅。

陸戰隊表示，MADIS最具潛力的特點之一，是能夠發射配備「近炸引信」（proximity fuze）的特製卅公釐彈藥（LW30 XM1211 高爆近發彈）。這種引信會在目標靠近時觸發彈藥引爆，因此射手不需要直接命中目標。

儘管準確度通常不如飛彈，但卅公釐彈藥具備降低成本的極大潛力。即使需要五發彈藥才能擊落一架無人機，每架無人機的攔截總成本僅約一萬一二五〇美元（約新台幣卅五‧四萬元）。其他反無人機系統的成本，則高出許多，包括MADIS系統的刺針飛彈，每枚可能要價四十三萬美元。

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