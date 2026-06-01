遏制中國擴張企圖 菲防長：擴大與台灣等夥伴國防聯繫

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。（歐新社）

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平近期的峰會使美中緊張局勢微幅緩和，但菲律賓依然面臨來自中國的「嚴重威脅」。為此，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。

發展對台關係 對菲國防具間接意義

鐵歐多洛表示，菲律賓與台灣等夥伴深化關係，是基於共同目標的「趨同合作」。他強調，儘管菲律賓奉行「一個中國」政策，但仍須在不涉及外交承認的「非禁忌領域」，發展對台關係，包括日益成形的台菲經濟走廊，這對菲律賓的國防空間具有間接的重要意義。

請繼續往下閱讀...

針對台海局勢，鐵歐多洛明確表示，若台海爆發衝突，基於人道考量，菲律賓對於在北部省分開放安全避難所收容平民，「在政治上並無異議」。他指出，目前約有廿萬名菲律賓人居住在台灣，菲國願對尋求避難者敞開大門。

若台海爆衝突 願開放北部省分避難

在區域同盟方面，鐵歐多洛強調，菲律賓致力於打造「積極運作的防禦聯盟」；沒有跡象顯示「川習會」或中東戰事，會削弱美國對菲律賓的共同防禦承諾；隨著美菲擴大在鄰近台灣的島嶼舉行軍演，以及菲律賓與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭等國深化合作，這項承諾變得更加牢固。

面對中國批評美國在菲律賓部署武器威脅區域穩定，鐵歐多洛反駁指出，這只是因為美方的部署妨礙了中國的「不良企圖」；中國正「變本加厲地」強化對南海的主權聲索，對其擴張主義毫無悔意，「我們將面臨一場長期抗爭」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法