川習會甫結束 美中互逐記者

美國媒體報導，在五月十五日川習會結束後僅約兩週，美中兩國就互相驅逐一名記者。（美聯社）

就在美國總統川普訪問北京並與中國領導人習近平舉行高峰會後僅約兩週之際，華府就驅逐中國官媒新華社的一名駐美記者，以報復中國驅逐常駐北京的紐約時報記者王月眉（Vivian Wang）。王月眉遭驅逐除了牽扯上美中關係中的敏感議題台灣，也是北京當局加大施壓駐中外媒記者的最新例證，讓本就不多的美國主流媒體駐中記者再少一人。

根據美聯社，川普政府已撤銷一名在美國為新華社工作的中國公民的簽證，此舉顯然意在報復北京當局驅逐紐時記者王月眉。一名不具名知情人士證實，該名新華社記者的簽證已被撤銷；美國國務院官員也證實確實有撤銷此人簽證的計畫。但目前並不清楚該名記者身分。

請繼續往下閱讀...

根據紐時，王月眉早在今年二月就被北京下令離境，中方指稱理由是賴清德總統前年底接受紐時的「交易錄峰會」視訊專訪；但訪問賴總統的是「交易錄峰會」主持人索肯，二〇二二年起以紐時記者身分派駐中國的王月眉並未參與。

據信賴總統專訪疑似只是中國驅逐王月眉的藉口，因為根據紐時，北京早就看王月眉不順眼，由於王月眉曾報導像是審查、北京當局對新冠疫情的處理以及擴大國家監控等敏感議題，中國官員已對王月眉的報導內容抱怨數月。

王月眉遭驅逐似乎顯示，北京正就不讓賴總統對國際發聲上畫設新的紅線。過去多年來，習近平雖強烈反對外國政府與台灣有任何正式外交接觸，但卻容許台灣領導人接受國際媒體採訪。中國外交部與美國國務院皆未回應置評要求。採訪過六四天安門、曾是駐中記者的紐時執行總編輯周看（Joseph Kahn）說，王月眉遭驅逐反映出美媒記者駐中與進行報導的能力「劇降」，更難獲得針對中國的深入報導。

周看還說，在中國工作的美媒特派員人數已少到令人心驚。二〇二〇年上半年起，包括任職紐時、華盛頓郵報與華爾街日報的至少十八名外媒記者被中國驅逐，許多駐中外媒記者只能拿到效期一到三個月不等的短期簽證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法