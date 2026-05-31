F-15E在伊被擊落 疑中製肩射飛彈

伊朗官媒四月三日公布被擊落的美軍F15戰機殘骸照片。（路透檔案照）

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）廿九日引述三名知情人士報導，上月在伊朗西南部遭擊落的美軍F-15E戰機，很可能是遭中國製肩射式防空飛彈擊中。美方仍在調查事件經過，這也是數十年來首次有美軍戰機遭敵方火力擊落。

消息人士指出，衝突初期中國可能曾向伊朗提供YLC-8B長程預警雷達，具備偵測匿蹤飛機能力，但目前尚不清楚相關裝備何時交付，也無法確認是否曾在戰爭期間實際部署。

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川普總統先前表示，戰機遭一枚長約七英尺、重四十磅的肩射式飛彈擊中。兩名機組員均成功彈射逃生。

事件發生之際，川普政府正尋求中國協助推動停火。中國國家主席習近平曾向川普保證，中國不會向伊朗提供武器。中國駐美大使館則表示，中國一向依據出口管制法規與國際義務嚴格管理軍品出口，反對毫無根據的抹黑與聯想。

NBC先前曾報導，美國情報顯示中國計畫未來數週向伊朗提供新型防空武器。另有消息指出，美方曾指控中國允許伊朗使用中國衛星資料協助鎖定美軍目標，並因此制裁三家中國衛星公司；北京否認相關指控。

不過一名美國官員表示，中國在衝突期間對伊朗的支援並不顯著，也未對戰場局勢產生決定性影響。

專家指出，中國在一九八〇與一九九〇年代曾大量向伊朗出售飛彈、戰機及其他武器；二〇〇六年聯合國對伊朗實施武器禁運後，北京轉而提供軍民兩用技術與零組件。

多年來，中國也持續透過貿易與技術合作，為遭受制裁的伊朗提供重要經濟支撐。

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