美軍另闢蹊徑 荷姆茲航運回升

彭博報導，在美軍提供航行建議之下，近來有越來越多船隻成功進出荷姆茲海峽。圖為卅日從阿曼遠眺停泊在海峽上的商船。（路透）

根據彭博卅日報導，在美伊停火協議可望延長之際，本週有更多商船在美軍提供安全航行建議，協助規劃路線的幫助下，成功進出荷姆茲海峽，也讓船東樂觀期待海峽航運將逐步恢復。

提供航行建議 未直接護航

至少兩名船東表示，美國軍方近期與他們保持聯繫，提供有關荷姆茲海峽航行情勢的資訊與建議，協助商船降低風險。由於事涉敏感，這些船東要求匿名。美軍中央司令部發言人證實，美軍目前並未為商船提供直接護航，但區域內軍事資產仍持續向商船提供必要資訊與航行建議。

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一名知情人士透露，其所屬船隻日前通過荷姆茲海峽時，曾遭數艘疑似伊朗快艇接近，所幸附近突然出現直升機驅離相關船隻，最終順利完成航程。雪佛龍執行長沃斯則向彭博電視表示，近日確有部分通過荷姆茲海峽的船舶遭到攻擊，顯示風險仍高。

彭博指出，這些船隻通過荷姆茲海峽的方式還包括俗稱「關燈」的關閉衛星應答器（AIS），讓外界難以透過傳統追蹤方式掌握其行蹤。除了原本受困於波斯灣內的船隻陸續駛離外，也開始有商船重新進入波斯灣，顯示區域貿易活動正逐步恢復。

根據船舶追蹤數據顯示，自衝突爆發以來被困在荷姆茲海峽周邊的非伊朗籍船隻中，至少已有四分之一成功脫困。除了私人船東，中東地區各國也開始行動，包括阿拉伯聯合大公國的國營石油公司以及卡達已都派出船隻通過海峽，卡達更悄悄地向主要買家出口液化天然氣。

雖然航運界樂觀看待美伊即將達成停火協議，但許多船東仍持謹慎態度。法國能源巨擘「達道爾能源」執行長普揚內表示，在看到更明確且持久的和平跡象前，公司不會貿然讓船隊全面重返波斯灣。

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