中國代理人 加州前市長認罪

美國加州前阿凱迪亞市長王愛琳被控在美國境內非法充當中國代理人，廿九日在洛杉磯聯邦法院出庭認罪。（美聯社）

美國加州前阿凱迪亞市長王愛琳（Eileen Wang）被控在美國境內非法充當中國代理人，廿九日在洛杉磯聯邦法院出庭認罪。法院預定十月宣判，刑期最高可達十年有期徒刑。

10月宣判 刑期最重10年

現年五十六歲的王愛琳，四月被以一項非法充當外國代理人罪名起訴時已同意認罪，並在司法部五月初公布此案後不久，辭去市長一職。她承認未依法事先通知美國政府，聽命於中國官員的指示，分享對北京有利的文章。

請繼續往下閱讀...

與未婚夫為中國大外宣

聯邦檢方指出，她的非法行徑從二〇二〇年底持續到二二年。根據認罪協議，王愛琳和當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning Sun）在這段期間，受中國官員指示，在兩人經營、標榜華裔美國人新聞來源的「美國新聞中心」（US News Center）網站，「執行」中國政府官員的指示刊登其要求的文章、附截圖回報文章瀏覽量，為中國政府進行大外宣。

其中一例為二〇二一年六月，一名政府官員將中國駐洛杉磯總領事投書洛杉磯時報，駁斥新疆維吾爾族遭迫害的文章連結傳給王，幾分鐘後，王將刊登在其網站上的連結回傳，獲對方致謝「這麼快」。

檢方說，王也在中國官員要求下修改文章、報告文章觸及率。她曾在二〇二一年八月，在一篇文章獲得一萬五千多次點閱，受到對方稱讚後，回覆「謝謝領導」。

阿凱迪亞市人口約五萬三千多人，以亞裔居多數，華裔比例高。王愛琳二〇二二年獲選進入五人組成的市議會，市長由議員輪流擔任。市府官員和其律師都表示，她被指控的行為在上任前即已停止。

孫耀寧去年已遭同罪名起訴並認罪，今年被判刑四年，正在服刑。他與王二〇二四年初解除婚約。王愛琳獲准維持以兩萬五千美元交保，直到十月六日宣判。她面臨最高十年有期徒刑以及三年獄後監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法