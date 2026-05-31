川普畫核武紅線 美伊陷僵局

伊朗民眾廿九日在首都德黑蘭舉行示威，他們揮舞國旗表達對政府的支持。（美聯社）

赫格塞斯放話 美國有能力重啟戰爭

美國與伊朗就結束中東衝突達成最新六十天停火協議始終未能定案，川普總統廿九日召集顧問在白宮戰情室會商，但仍未就是否推進延長停火與開放荷姆茲海峽的協議做出決定，但他強調，與伊朗的任何協議都必須符合他設定的紅線，包括德黑蘭絕不能發展核武；在此同時，美國戰爭部長赫格塞斯公開對伊朗放話，直言美國「完全有能力」重啟與伊朗的戰爭。

伊朗絕對不能持有或發展核武

儘管伊朗否認有一份旨在結束美伊衝突的最終協議，白宮暗示，川普即將就一份潛在協議做出定奪；就連川普本人在白宮戰情室會議前也說，他期待做出「最終決定」。根據不具名的消息人士指出，的確有份協議正等川普簽字，但川普在白宮戰情室與多名國安助理開會約兩小時後，仍未就此做出決定；川普說，只會簽署對美國有好處、能夠「符合他的紅線」，以及「限制伊朗核子野心」的協議。一名白宮官員告訴法新社：「伊朗絕對不能持有核武」。

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川普曾表示，與伊朗的任何協議的優先事項，包括伊朗同意絕不發展核武以及重啟荷姆茲海峽。川普本人廿九日也在社群媒體上發文說，伊朗必須同意絕不持有核武或核彈，荷姆茲海峽必須不收費雙向開放供國際航行，以及必須摧毀所有部署於該海峽的水雷，而且不會有任何資金交換，暗示不會解凍伊朗被制裁資產。

美軍搜索荷姆茲海峽未發現水雷

同日，美國國家廣播公司新聞（NBC News）引述消息人士的話獨家披露，美軍已在荷姆茲海峽進行多次搜索，迄今仍未證實伊朗在此部署水雷與明確發現任何水雷，令外界質疑荷姆茲海峽有水雷此一威脅的「嚴重程度」。

針對川普的提議，伊朗半官方的法斯社引述德黑蘭消息來源抨擊川普，指協議中「最重要的一部分」是「立即釋放一百二十億美元的伊朗被凍結資產」；若美方不先付款，伊朗拒絕進行後續談判。

在此同時，在新加坡出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」的赫格塞斯卅日表示，華府「完全有能力」重啟戰爭。赫格塞斯說，若有必要，美國完全有能力重啟軍事行動，美國的武器庫存也完全足以應戰，無論是在中東地區還是在全球各地皆然，因為美國能讓精良且數量充足的彈藥保持平衡。此言呼應美國中央司令部（CENTCOM）的說法，該司令部在Ｘ上發文說，美軍在中東地區各地「保持存在與警惕」。

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