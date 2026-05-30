以擴大控制加薩 目標７成土地

加薩走廊的巴勒斯坦穆斯林廿七日在一處被以軍摧毀的清真寺瓦礫堆前，進行穆斯林重要節慶忠孝節（Eid al-Adha，又稱宰牲節或古爾邦節）的禮拜。（美聯社）

以色列總理納坦雅胡廿八日宣布，已指示以色列國防軍（IDF）進一步擴大控制加薩走廊，初步目標是掌控七成土地，升高對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的軍事壓力。

根據去年十月在美國斡旋下達成的停火協議，以軍原應撤回至俗稱「黃線」的軍事邊界後方，當時約控制加薩五成三土地，其餘地區則由哈瑪斯掌控。不過，以軍之後持續透過推進，逐步擴大實際控制範圍，目前已達約六成四。

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納坦雅胡在會議中表示，會從四面八方向哈瑪斯殘餘勢力施壓。目前，哈瑪斯勢力已被壓縮至加薩西部狹小沿海區域。

哈瑪斯高層則批評納坦雅胡正「竭盡全力摧毀」停火協議。分析家警告，此舉將使加薩約兩百萬居民面臨更嚴重的人道危機。自停火協議生效七個多月以來，仍有超過九百人在以軍行動中喪生，居民一再流離失所。

又有哈瑪斯派系領袖被擊斃

以軍近日也同步加強空襲與定點清除行動，廿六日宣布擊斃哈瑪斯武裝派系新領袖指揮官，而其前任才在十天前遭到擊殺。

分析家指出，納坦雅胡正面臨年底艱困的連任選戰，此時對加薩展現強硬態度，除了鞏固右派支持者，也有轉移國內對其他戰線壓力的意味，包括黎巴嫩真主黨持續發動無人機攻擊，以及外界擔憂美國與伊朗談判結果可能不利以色列。

UN將以列入性暴力黑名單

與此同時，以色列駐聯合國大使達諾於同日表示，因聯合國秘書長古特瑞斯的辦公室決定將以色列列入即將公布的「衝突性暴力黑名單」，以國將斷絕與秘書長及其辦公室的往來。這份年度報告指控以色列安全部隊對巴勒斯坦被拘留者施以性虐待，而哈瑪斯也被列入名單。

達諾痛批此決定「脫離事實」，指責古特瑞斯說謊，未調查針對以色列的不實指控，無法接受將以色列與哈瑪斯恐怖分子列入同一名單。聯合國秘書長發言人杜雅里克回應，強調接觸溝通遠比切斷關係更具建設性。

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