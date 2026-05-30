日自衛官首度派駐北約 深化安全合作

日本民眾在東京示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭，並要求北約、美國與俄國總統普廷停止戰爭。（歐新社檔案照）

日本防衛省宣布，將首度派遣四名自衛官前往北大西洋公約組織（NATO），進駐負責協調對烏克蘭軍事支援等工作的組織「NSATU」。防衛相小泉進次郎表示，此次派遣將進一步深化日本與NATO的合作關係。

加入負責協調援烏小組

綜合日媒報導，NSATU位於德國的美軍基地內，約七百名北約成員國和澳洲派遣的人員在此工作。除向烏克蘭軍方提供裝備和協調訓練外，還負責與志同道合國家的聯絡工作。此次派遣的是二名陸上自衛官、海上和空中自衛官各一名。

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海陸空4自衛官 工作1年

報導指出，他們將從六月起在NSATU工作約一年，負責協調烏俄停火後烏克蘭軍隊未來部隊建設、教育訓練等事務，不會直接參與實際戰鬥。

小泉在例行記者會中表示，派遣自衛官前往該組織，將有助於透過獲取在烏克蘭戰場上所看到的「新型作戰方式」等各種經驗與教訓，進一步強化日本自身的防衛體制。

去年四月時任防衛相的中谷元曾與NATO秘書長呂特會談，表達日本有意參與NSATU。當時呂特表示，歐洲—大西洋地區與印度太平洋地區的安全保障是不可分割的。

安全合作範圍 從印太延伸至歐洲

日本近年持續深化與NATO的合作，今年七月預定在土耳其召開的北約峰會將邀請日本首相高市早苗參加。日本自二〇二二年起，作為印太地區夥伴國（IP4）之一，持續受邀參加NATO峰會，前首相岸田文雄於二二年六月出席在西班牙舉行的北約峰會，這也是日本首相的首次出席，二五年前首相石破茂也受邀，但最後並未參加。

這次派遣除了代表日本安全合作範圍進一步從印太延伸至歐洲，彼此的合作也從以往的「政治對話」走向「實務安全合作」。

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