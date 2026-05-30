紐時揭露：美伊協議草案含重建基金 高達3千億美元

美國副總統范斯廿八日在科羅拉多州科羅拉多泉的美國空軍學院畢業典禮上發表演說。（彭博）

根據紐約時報廿九日揭露的美國與伊朗諒解備忘錄協議草案內容，其中一項很明顯是最近才加入的條件最令人驚訝，為先前不曾曝光、規模可能達三千億美元的伊朗重建基金。

德黑蘭曾數度提出戰爭損害賠償條件，並估計戰爭重建費用為三千億至一兆美元，但遭華盛頓拒絕。不過，川普的中東特使魏科夫與女婿庫希納在調停過程中，提出一旦達成協議後，可推動德黑蘭的房地產計畫與投資基金構想。魏科夫與庫希納兩人都有房地產投資背景。

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德黑蘭官員把該筆國際投資基金描述為「重建計畫」，美國會協助促成基金籌備，後續計畫待協商期間進一步討論。伊朗官員也向美國協商代表提案，讓包括大型石油、能源企業在內的美國公司進入伊朗投資和參與合資企業。

紐時指出，伊朗官員和一名外交官稱基金規模為三千億美元，但其他參與調停的外交官則無法證實數額。報導稱，該筆鉅款形同是一項「承諾」，要等到雙方簽署最終和平協議後才會落實。

此外，協議架構預料會解凍部分額度的伊朗凍結資產。該國在海外銀行的凍結資金估計有二四〇億美元，德黑蘭主張任何實質性協商必須納入資產解凍議題。然而，川普政府才在近日批評前總統歐巴馬任內簽署的「聯合全面行動計畫」（伊朗核協議）向伊朗挹注了十七億美金。考量到政治現實，川普團隊著手規劃由卡達等其他國家向伊朗釋出資金的構想。

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