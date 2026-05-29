川普警告阿曼 別插手荷姆茲航運

美國總統川普27日駁斥伊朗國營媒體報導所稱，伊朗將與阿曼共同管理荷姆茲海峽航運，並警告若阿曼「不守規矩」與伊朗同陣線控制荷姆茲海峽，會被「炸掉」。圖為川普（右）與阿曼副總理阿薩德（左）。（路透檔案照）

美國總統川普廿七日駁斥伊朗國營媒體報導所稱，伊朗將與阿曼共同管理荷姆茲海峽航運，川普警告，若阿曼「不守規矩」與伊朗同陣線控制荷姆茲海峽，會被「炸掉」。

與伊同陣線 會被「炸掉」

川普廿七日在內閣會議上談到與伊朗談判進展，被問到是否接受讓伊朗和阿曼共管該海峽的協議，川普說，「這處海峽將對所有人開放」，沒有任何人能控制它，「我們會看著」，這是談判的一部分。川普強調，荷姆茲海峽是公海，「阿曼將像其他每個人一樣守規矩，否則，我們將得炸掉他們，他們明白這一點，他們會沒事的」。

請繼續往下閱讀...

阿曼為美國在中東的重要盟邦，長期以來與美維持軍事和經濟關係，在伊朗戰爭中，也扮演調停的角色。德黑蘭為了報復美國和以色列聯合對其發動戰爭，攻擊目標也包括阿曼。

不過，美聯社和彭博日前報導披露，德黑蘭正與阿曼討論，設法說服阿曼支持一套向荷姆茲海峽往來船隻收費的常態機制。

伊朗國營電視台廿七日稍早報導宣稱，取得美伊為結束戰爭所進行談判的諒解備忘錄非正式草案，當中包括伊朗與阿曼共同管理該海峽航運，以及美國解除對進出伊朗港口航運的封鎖。

法新社向白宮詢問，川普對阿曼的威脅是否為口誤，把伊朗說成阿曼，但是尚未獲得回應。阿曼駐美國大使館也尚未回應此事。美國國務院在內閣會議後發文貼出川普這段談話影片和文字稿，也未見更正或澄清。伊朗外交部發言人貝卡伊廿八日譴責川普對阿曼的威脅，稱「這是國際關係中無政府和恫嚇常態化的令人憂心的訊號」。

此外，川普在廿七日內閣會議上的談話也再度強化，他將旨在推動與以色列關係正常化的亞伯拉罕協議，和伊朗終戰協議掛勾的立場，重申要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及和約旦，加入該協議，「如果他們不簽署，我不確定我們是否應該達成協議」，「老實說，我認為那些國家在這件事上欠我們的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法