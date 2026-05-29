美伊互轟軍事設施 停火協議未破局

美國總統川普在27日的內閣會議中，重申對伊朗的極限要求，並表明不擔心期中選舉產生的政治壓力。（路透）

美二度防衛性攻擊 擊落無人機

美軍廿七日轟炸伊朗軍事目標，是本週第二度採取「防衛性攻擊」。此次行動引發伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）回應，廿八日對一座美軍駐科威特基地進行報復打擊。雖然雙方互相開火，但皆未表示停火協議破局。美國總統川普在廿七日的內閣會議中，重申對德黑蘭的極限要求，亦表明不害怕期中選舉產生的政治壓力。

繼廿五日對伊朗拉拉克島軍事目標發動防禦性攻擊後，美軍廿七日再擊落荷姆茲海峽周邊具有威脅的五架自殺式無人機，接著從科威特一處基地出動軍機轟炸海峽沿岸港口城市阿巴斯港的一座無人機發射場，摧毀地面控制站。

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伊報復攻擊科威特美軍基地

官員形容，美方此次的攻擊克制且屬防衛性，意在維持當前停火協議。對此，IRGC對發動攻擊的美空軍基地進行報復，警告美方的進一步攻擊將遭致更加果斷的回應。美國中央司令部證實，伊朗於廿七日晚間向科威特發射了一枚彈道飛彈。科威特軍方隨即啟動防空系統成功攔截。科威特外交部隨後發表聲明，嚴詞譴責伊朗的「公然侵略」行徑，並要求德黑蘭當局立即停止這種嚴重的局勢升級。

伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，阻斷能源和貨物流通，造成全球經濟動盪，使美國共和黨擔憂民生問題加劇將衝擊十一月期中選舉。但川普表明，德黑蘭以為能在美國選舉壓力下拖延戰術取勝是錯誤的，「因我不在乎期中選舉」。

川普認為，雖然德黑蘭尚無法滿足美方需求，但非常渴望達成協議，也開始做出必要的讓步，「如果他們願意這麼做很好。否則我身旁的男士（國防部長赫格塞斯）會了結他們」。被問及是否接受開放荷姆茲海峽，掌控權卻在伊朗手中的短期協議？川普申明，「沒人能夠控制荷姆茲。這是國際水域」。儘管川普重申美國不需要從荷姆茲運輸能源，但「海峽會向所有人開放，美國會予以監督」。

根據阿拉伯及伊朗媒體報導，解除制裁並解凍資產是伊朗在談判中強烈爭取的條件。川普表明，在伊朗達成銷毀高濃度濃縮鈾的要求之前，美方不會談論任何關於緩解制裁或釋出資產的議題。

據阿拉伯衛星電視台掌握消息，德黑蘭準備高濃度濃縮鈾，轉移至中國保管。川普說，他對於高濃縮鈾轉移至俄國或中國的方案感到「不舒服」。他已在廿六日於社群媒體發文，只接受濃縮鈾交付美國，或在監督之下於伊朗境內銷毀兩種方案。

白宮駁斥當前流傳的談判內幕和合作備忘錄草案報導，強調這些內容純屬編造，不應採信伊朗國營媒體所發布的訊息。

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