英智庫示警：美中台海衝突 恐加劇核風險

英國智庫「國際戰略研究所」指出，美國和中國若因台灣爆發衝突，恐將面臨核局勢升級的風險，雙方軍隊很可能鎖定對方的指揮與通訊樞紐進行打擊。圖為中國「東風-31BJ」洲際彈道飛彈。（路透檔案照）

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）廿八日針對台海衝突情境發布報告，在缺乏緩衝機制情況下，美國與中國不但可能相互鎖定對方關鍵指揮、控制樞紐，更有使緊張局勢上升到核武層級的風險。

亞洲年度國防會議「香格里拉對話」廿九至卅一日在新加坡舉行，台海、伊朗、美中國防官員互動將成關注焦點。美國國防部長赫格塞斯確定出席並發表演說。中國國防部長董軍連兩年缺席，由中共國防大學教授孟祥青與會。

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路透報導，在一五六頁報告中，IISS對亞洲—太平洋區域內軍事準則演變，及台灣衝突的潛在發展進行評估。報告指出，區域內國家和具有戰略利益者正擴展自身核武庫，非核國家也追求發展長程打擊能力，兩者皆對戰略穩定造成挑戰。

衝突情境中，中國將試圖阻絕美國及其盟友於戰線之外；美國則會設法強化台灣抵抗韌性。儘管美中著重目標不同，預料雙方可能發動橫跨整個軍事領域的大規模行動。

報告指出，全球正處在以亞太地區為中心的新核武競賽交界，「鑒於台灣對北京的戰略重要性，與中國的衝突具有使緊張局勢上升至核武層級風險的可能」。

當前鮮有跡象顯示，美中軍方對必要的防護機制或交戰時的自律規範有足夠的理解，此現象可能使雙方衝突之際互相鎖定關鍵指揮、控制、通訊、電腦、情報、偵查和監控節點，「在一場重大的美中衝突中，核風險加劇的可能將因而持續大幅逼近」。

IISS資深研究員索爾茲伯里指出，月初落幕的川習會並未針對核武議題溝通。他提到，美國與蘇聯具有在冷戰期間溝通軍武控制及降低風險措施的長遠歷史。然而，鑒於中國核武庫的不透明程度，任何與北京在此議題的對話都更加複雜。

根據「美國科學家聯盟」（FAS）估算，俄國擁有全球最多四四〇〇核彈頭、美國三七〇〇枚，中國六二〇枚。儘管美國與俄羅斯的核武力量仍遠超中國，據美官員及軍事分析師說法，中國擴張、改良核武能力的速度超出其他任何擁核國。依五角大廈去年十二月報告，中國正朝二〇三〇年生產一千枚核彈頭的路線前進。

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