美加速施壓 古巴政權崩潰倒數

美國Axios新聞網站獨家報導，川普政府正為古巴政權可能在今年夏天崩潰預作準備，並已針對局勢失控後的軍事應變方案進行兵棋推演。圖為流亡美國的古巴裔人士集結示威，呼籲美國介入古巴情勢。（美聯社檔案照）

局勢失控後的軍事應變 已進行兵推

美國Axios新聞網站廿八日獨家報導，川普政府正為古巴政權可能在今年夏天崩潰預作準備，並已針對局勢失控後的軍事應變方案進行兵棋推演。多名官員透露，川普目前傾向以「和平過渡」推動古巴自由化，現階段將透過「加速主義」策略，分階段以經濟制裁手段，削弱哈瓦那政權。

川普政府對古巴採取「漸進式施壓」，某種程度也是為了爭取時間。由於川普目前外交重心仍放在伊朗談判，一名高階官員表示：「伊朗問題還沒結束，總統並不急著處理古巴。他希望先把所有能用的手段都用上。」

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分階段施以經濟制裁 削弱哈瓦那政權

報導指出，美國已透過今年一月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動，切斷古巴最重要的外部石油支援。此外，川普本月簽署行政命令，針對與古巴軍方商業集團「企業管理集團」（GAESA）往來的外國企業祭出次級制裁，已導致多家國際礦業、航運業者暫停古巴業務。

美國南方司令部上月已舉行跨部門「桌上兵推」，模擬古巴可能發生的大規模動亂與軍事應對情境。一名官員表示：「所有選項都在考慮範圍內，但目前沒有任何入侵計畫。」兵推內容包含古巴無人機能力，以及夏季高溫、缺電與物資短缺可能引發的社會騷亂。不過，川普陣營也有人士反對介入，表明「總統不希望軍隊在古巴境內超過四十八小時」，擔心派遣地面部隊恐陷入泥淖。

美國國務卿魯比歐近期持續主導對古巴的強硬政策。相關行動包括本月美國司法部起訴古巴前總統勞爾﹒卡斯楚，指控他涉及一九九六年擊落救援飛機事件；以及美軍南方司令部宣布「尼米茲號」航艦打擊群已進入相關區域。

儘管外界將此與美方過去針對委內瑞拉的「政權更替」作法相提並論，但川普政府官員認為兩者存在重大差異。首先，美國目前尚未找到古巴政權若垮台後可接手的過渡領導人；其次，卡斯楚家族從卅年前就開始安排古巴走向分散權力結構，避開一人統治，因此即便針對卡斯楚家族施壓，也未必能迅速改變政局。

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