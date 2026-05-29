日菲升格「全面性戰略夥伴」

日本首相高市早苗（右）廿八日與來訪的菲律賓總統小馬可仕（左）舉行會談，雙方同意將日菲關係升格為「全面性戰略夥伴關係」。（歐新社）

攜手抗中 啟動軍事情報保護協定談判

日本首相高市早苗廿八日與來訪的菲律賓總統小馬可仕舉行會談，雙方同意將日菲關係升格為「全面性戰略夥伴關係」，並正式啟動「軍事情報保護協定」（GSOMIA）談判，以便共享高度機密軍事情報。雙方會談後舉行聯合記者會，並發表聯合聲明，載明「對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對憑藉武力或脅迫手段片面改變現狀」。

小馬可仕國是訪問 日天皇款待

今年適逢日菲建交七十週年，小馬可仕與第一夫人麗莎﹒馬可仕（Liza Araneta-Marcos）廿六日以國賓身分前來日本進行國是訪問，廿七日在皇居接受德仁天皇與皇后主持的晚宴款待，廿八日下午在日本參議院發表演說，接著再與高市舉行領袖會談。這是雙方自二〇二五年十月以來第二次舉行領袖會談，菲律賓總統上次以國賓身分訪日，是二〇一五年的艾奎諾三世。

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日菲關係在小馬可仕上任後快速升溫，雙方簽署「相互准入協定」（RAA），便於部隊往來並擴大聯合訓練，兩國升級為「準同盟」關係，主要背景就是中國的威脅，及對「台灣有事」的共同擔憂。日本喊出「台灣有事即日本有事」，小馬可仕日前受訪時也坦言，台海若爆發衝突，菲國恐將「別無選擇」被捲入。

中國威脅、台灣有事 日菲同憂

日菲同為海洋民主國家，共同面臨中國海洋擴張的威脅，小馬可仕在參議院發表演說時表示，將在維護以規則為基礎的海洋秩序方面，發揮主導性角色，努力確保海洋不是由武力支配，而是持續做為一個開放、安全、並依據規則管理的海域。菲國是高市推動升級版「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）的重要夥伴，雙方一致同意，將日菲關係升格為「全面性戰略夥伴關係」。

會談後，兩國領袖發表共同聲明，內容包括強化各領域的廣泛合作。聲明也對中國可能透過經濟脅迫或限制進出口，對全球供應鏈造成嚴重影響表達關切。

未來情報共享 將成日美菲三邊架構

在安全保障領域，雙方同意啟動「軍事情報保護協定」正式談判，確保雙方共享防衛相關機密情報時，不會向第三國洩漏。由於美國已與菲國簽署GSOMIA，一旦日本也完成簽署，將形成日美菲三邊架構。日本已向菲國提供警戒管制雷達，未來也可利用菲律賓取得的監視數據，進行安全保障合作。雙方也將防衛裝備出口列為議題，將成立防衛部門工作小組，將日本提供「阿武隈級」護衛艦與海上自衛隊教練機「TC-90」納入考量。

另外，菲國今年擔任東協輪值主席國。日本與東協的經濟夥伴協定（EPA）於二〇〇八年生效，雙方已互相降低關稅。透過這次會談，日菲同意合作推動協定修訂，並建立可共同採購重要礦物與能源的機制，以因應中東局勢。

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