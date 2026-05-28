斐濟蘇瓦港遷建 美日印澳踢走中國

美日印澳「四方安全對話」將在南太平洋島國斐濟合作，推動金額可能高達18億美元的蘇瓦港遷移計畫，藉此抗衡中國日益擴大的影響力。（路透檔案照）

由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）廿六日在印度新德里舉行外交部長會議，意外宣布將在南太平洋島國斐濟合作推動一項「示範性」的港口建設計畫，可能準備透過實際的基礎建設投資，支持斐濟一項金額超過十億美元（約新台幣三一四億元）的主要港口遷移計畫，藉此抗衡中國影響力。

法新社報導，對於Quad外長的宣示，斐濟港務公司代理執行長普拉薩坦言相當意外。由斐濟政府持股四十一％的斐濟港務公司，此前已與美國官員展開初步接觸與討論，內容包括價值一﹒八一億美元的現有港口升級案，及耗資十八﹒二億美元的蘇瓦港（Port of Suva）整體遷址計畫。

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普拉薩評估後指出，若是由Quad聯合推動的計畫，將極有可能是針對蘇瓦港的大型開發案，而非僅是小規模升級。

報導指出，蘇瓦港對斐濟及南太平洋地區，都具有高度的軍事與經濟價值。該港口不僅是斐濟海軍基 地的所在地，更被中國高度利用，約有百艘中國漁船以蘇瓦港為基地，在太平洋海域作業；隸屬中國海軍的太空與飛彈追蹤測量船「遠望七號」，也曾停靠於此。

事實上，斐濟在尋求港口開發最初曾將目光投向北京。二〇二三年，斐濟總理拉布卡曾親自向中國國家主席習近平提出重新開發國內港口，及振興造船業的計畫。而為防堵中國進一步控制斐濟的核心港口設施，澳洲二〇二四年率先同意與斐濟合作，協助改建當地碼頭，但僅限於現有設施，並未同意支持蘇瓦港遷移計畫。

如今，隨著Quad正式宣告介入，美國也展現明確的財務支持態度。拉布卡廿五日向國會證實，斐濟政府已與美國的「千禧挑戰合作計畫」（MCC）達成協議。MCC是專門向貧困國家提供基礎建設補助的官方機構，將針對斐濟的港口計畫進行可行性研究。

拉布卡特別強調，這筆來自美方的資金屬於無償補助，絕非增加國家負擔的貸款，顯然旨在與中國的債務模式做出區隔。斐濟目前仍積欠中國國有銀行約一﹒〇九億美元，主要源自於十年前由中國推動的各項道路建設與其他基建計畫。

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