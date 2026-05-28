烏戰僵持 傳普廷擬攻擊歐洲國家

俄羅斯持續對烏克蘭各大城市發動無人機和飛彈攻擊，圖為烏南敖德薩的建築物遇襲發生火災。（路透）

烏俄戰爭持續至今已四年多，俄羅斯總統普廷正陷入烏克蘭戰事僵局，而俄國也因打消耗戰持續損失兵力，歐洲國家正愈加擔心，普廷接下來會設法將戰爭往歐洲擴大，讓他有名義可以擴大動員來突破僵局。

可能針對波海國家或北極 測試北約凝聚力

最近俄國先後對波羅的海國家發表強硬聲明，指控拉脫維亞讓烏國無人機操作員進入，揚言轟炸拉脫維亞的「決策中心」；上週立陶宛遭從白俄羅斯飛來的疑似俄羅斯無人機入侵。俄國國防部也公布一份在歐洲八國與烏國合作生產無人機的多家公司地址，警告會有難以預料的後果。

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歐洲國安官員告，俄國可能針對波羅的海某國、瑞典和丹麥在波羅的海的島嶼、或者北大西洋公約組織在北極的領土，來測試北約的凝聚力。

瑞典：歐洲需強化嚇阻力和抗俄

瑞典國防部長約松提醒，歐洲的安全環境在過去兩年已惡化，俄國更傾向甘冒更大的風險，歐洲需要強化嚇阻和防範俄國人的能力。然而，美國總統川普最近揚言退出北約以及宣布將從歐洲撤離部分駐軍，已削弱這種嚇阻力。歐洲官員擔心，俄國或許會認為，由於伊朗戰爭引發的石油衝擊，激勵極右派政黨回頭向俄購買油氣以及停止援助烏克蘭，接下來十二個月將有機可趁。

目前尚無跡象顯示，俄國正為短期內攻擊歐洲國家做準備，不過，數個歐洲國家軍情官員指出，普廷將在未來幾個月面臨嚴峻抉擇：西方情報估計，俄國正以一個月近三．五萬人的速度損失兵力，超過克宮所能招募人數，若不訴諸強制動員，很快將後繼無力。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指出，「若只為烏戰強制徵兵，將會釋放出其實並未打勝仗的訊號」，因此，需要升高情勢，來合理化動員，「這會非常危險」。

俄搞分裂 北約東翼防線緊張升高

目前烏國戰況陷入僵局，大多因雙方在無人機戰事上互有進展，前線已成「擊殺區」，任何部隊的推進，幾乎在還沒抵達敵方陣地前就遭擊殺。此外，烏國在更長程無人機戰力愈加佔有優勢，能打擊深入俄國後方，嚴重打亂俄軍補給線。

另一方面，最近幾週在愛沙尼亞、立陶宛等波海國家，接連發生數起烏國無人機誤入波羅的海國家領空，儘管多數都已獲基輔和相關國家證實為誤闖，但也歸咎俄國電子防禦系統干擾或者騙過無人機的導航訊號，使其偏離飛行路線。這些事件正升高北約東翼防線的緊張，愛沙尼亞外交部長薩克納表示，俄羅斯正急切地利用機會分裂西方世界，並升高壓力使烏國停止這類攻擊。

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