11年出逃4次 中國異議人士駕橡皮艇抵韓

長期遭中國政府迫害的68歲異議人士董廣平，25日駕駛小型橡皮艇橫渡黃海抵達南韓，目前被南韓警方拘留中。這是董廣平11年來至少第4次試圖逃離中國。（取自@ShengXue_ca）

在歷經多次出逃失敗後，長期遭中國政府迫害的六十八歲異議人士董廣平（見圖，取自@ShengXue_ca），駕駛一艘小型橡皮艇，成功橫渡黃海抵達南韓，目前正被南韓警方以涉嫌違反移民法拘留中。這是董廣平十一年來至少第四次試圖逃離中國，其律師與友人期盼國際社會伸出援手，助其前往加拿大與家人團聚。

漂流卅多個小時 橫渡黃海

據報導，南韓忠清南道泰安郡海洋警察署官員與董廣平的代表律師金周光（音譯）證實，董廣平乘坐一艘長約三﹒三公尺、配備十匹馬力引擎的橡皮艇出海，廿五日晚間約九時卅分，在泰安郡西北方約十八公里處海域，被一艘南韓漁船發現，南韓海警巡邏艇約一小時後抵達現場將其拘留。

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旅居加拿大的華裔人權活動家盛雪表示，董廣平是從山東威海出發，抵達南韓後曾三度致電，但因顯示未知號碼未接聽，隨後才透過另一名異議人士朱虞夫取得聯繫。盛雪隨後與南韓海警通話，說明董廣平的維權人士身分。據悉，董廣平在海上漂流卅多個小時，超過五十個小時未闔眼。

報導指出，董廣平生於一九五八年，曾在河南鄭州擔任警察與軍人。九九年，他因連署紀念八九年天安門廣場鎮壓事件的公開信，遭警方開除。此後，他因倡導政治改革與人權，屢遭當局打壓。二〇〇一年，他被依「煽動顛覆國家政權罪」判刑三年；一四年五月再因參與天安門紀念活動，遭單獨關押數月，後以「尋釁滋事罪」被捕，一五年二月獲釋。

曾偷渡泰越 試圖泅渡金門

一五年九月，董廣平攜家逃往泰國，並取得聯合國難民署的難民身分。預定飛往加拿大前夕，被泰國警方遣返。一八年再次被判刑，直至一九年八月獲釋。出獄後持續遭嚴密監視，且被剝奪工作與退休金。

為與定居加拿大的妻女團聚，董廣平一九年十二月試圖泅渡金門，但在海上漂浮約八小時後體力不支，最終被中國漁民救起並移交警方。二〇二〇年一月，董廣平越境逃往越南，隱姓埋名生活兩年多，但仍於二二年八月遭越南當局逮捕並遣返，遭關押至少一年後才獲釋。

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