中國天網升級AI監控 加強維穩

英國金融時報披露，中國正在全面升級其全球最大的監控網絡，以人工智慧系統取代傳統的攝影機和老化的基礎設施，賦予當局更強大的力量去追蹤一般平民、分析他們的行為，並即時預測潛在的騷亂。（彭博檔案照）

追蹤、分析民眾行為 即時預測潛在騷亂

英國「金融時報」廿七日獨家報導，中國正在全面升級其全球最大且覆蓋全國的「天網」監控網絡，以高度複雜的人工智慧（AI）系統，取代傳統攝影機硬體和老化的基礎設施，賦予當局更強大的力量去追蹤一般平民、分析他們的行為，並即時預測潛在的騷亂。

金融時報分析十幾筆採購文件，並訪問熟知這些合約的人士後發現，隨著北京當局敦促警方實施所謂的「預防性警務」（predictive policing），中國各地方政府正在部署新的AI監控系統。這次升級是近年來中國為了現代化其監控體系，所採取的最重要舉措。

請繼續往下閱讀...

大幅降低真人警力檢視

這套監控體系是在十年前建立，廣泛用來監控民眾、降低街頭犯罪、鎮壓異議人士，維持社會穩定。儘管中國的監控機器一直被吹捧為尖端科技，如今卻已因硬體老舊、軟體平台零散和AI功能有限而效能受限。如今，北京當局將升級到具備AI功能的攝影機和軟體，能夠解讀場景、辨識行為模式、根據書面提示檢索影片素材，大幅降低真人警力檢視的需求。

美國加州克萊蒙特麥肯納學院的中國治理和監控體系專家裴敏欣表示：「中國舊款的監控機器是被動式的，不擅長揣摩和理解那些未受到明確監視者的意圖。」

中國監控產品內建AI模型

過去兩年，海康威視（HKVision）和華為等科技大廠已推出內建電腦視覺和大型語言模型的監控產品，功能更為強大，裝置上可直接處理資料，讓影片在拍攝地當下即可進行分析。這些系統被訓練用來對失控的駕駛、人群集結、未獲授權的進入和意圖自殺等行為，進行預測和發布警告。

在整合大型語言模型（LLMs）後，海康威視的最新產品可以讓操作者以「有個女人戴紅帽」等提示，來搜尋影片、自動檢索相關影片。

中國全面升級監控網絡，主要是為了防範近年來街頭出現越來越多的隨機暴力事件，專家將這些事件歸因於經濟疲弱，及新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的封鎖措施所引發的心理壓力。裴敏欣指出，這些事件凸顯中國目前的監控機器有其限制。

北京當局在二〇二四年著手處理此一問題，公安部長王小洪發布指令，要求警方採取預防性警務，將更先進的AI整合到監控機器中。

人權團體警告，生成式AI和電腦視覺技術的進步，賦予北京當局前所未見的能力，可以大規模監控民眾的行為。此外，海康威視等中國監控設備公司，正成功地向其他國家出口許多這類先進的AI智慧攝影機和控制室系統，引發國際社會對中國輸出「數位威權主義」的擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法