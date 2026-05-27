自民黨建議擴大防衛範圍 聚焦太平洋側

中國在日本西南群島周邊活動已常態化，並逐步突破「第一島鏈」、擴張至「第二島鏈」與西太平洋，包括出動航空母艦進行艦載機起降訓練。（路透檔案照）

為配合高市早苗政府預定今年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，日本執政黨自民黨安全保障調查會提出一份建議案，大幅強化對中國與台海情勢的危機意識，並提出日本防衛戰略應從過去主要以「台灣有事」為前提的「西南防衛」，進一步擴大至太平洋側與持久戰準備。

建議案指出，中國人民解放軍在西南群島周邊活動已常態化，並逐步突破「第一島鏈」、擴張至「第二島鏈」與西太平洋，因此日本必須強化太平洋側防衛體制，包括增設雷達、填補防衛空白區域，並強化海上交通線（Sea Lane）防衛。

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建議案指出，太平洋側存在防衛上的「空白地帶」，一旦衝突長期化，「也有可能從太平洋側對日本發動攻擊」。

目前自衛隊在本州太平洋側七處設有雷達，並正推動在北大東島部署雷達的計畫。不過，太平洋海域現階段尚未部署可進行常態監視的雷達。建議案提議增加在太平洋側部署警戒管制雷達，以提升情勢掌握能力。

在海上交通線部分，日本應加強與美國、澳洲等國合作，並強化盟國與志同道合國家間的情報共享，以掌握太平洋上的他國活動，同時也要求檢討，一旦與他國合作防衛海上交通線，自衛隊應如何發揮作用。

建議案還提到，未來戰爭型態已轉向「新戰法」，包括透過將前線部隊、無人機、人造衛星、網路與電磁領域整合作戰，再利用人工智慧（AI）處理與分析龐大數據，以加速決策。日本必須儘速建立活用AI的大量、多樣化無人機指揮管制系統，並提升太空、網路與電磁戰能力，尤其必須建立足以承受大量「飽和攻擊」的體系。

在反擊能力方面，建議案要求加速部署長程飛彈與「距外」防衛能力，並研究搭載垂直發射系統（VLS）的長程飛彈潛艦，同時提升飛彈數量與射程。

建議案也反映烏克蘭戰爭與中東局勢的教訓，強調「續戰能力」的重要性，要求增加彈藥、燃料與零件儲備，並建立戰時增產能力，強化防衛產業供應鏈。

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