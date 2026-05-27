美伊還在談判 川普喊納入亞伯拉罕協議

2020年9月，美國總統川普（左二）與以色列總理納坦雅胡（左一）、巴林外交部長哈立德（右二）、阿拉伯聯合大公國外長阿布杜拉（右一），在白宮簽署「亞伯拉罕協議」。（美聯社檔案照）

美國與伊朗的和平協議尚未敲定，美國總統川普已將目光看向中東整體局勢，主張應在當前的談判中，納入伊斯蘭國家與以色列關係正常化的「亞伯拉罕協議」。該協議為二〇二〇年川普第一任期間調解，促成以國與阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥建交。不過，各國反應冷淡，沙烏地阿拉伯與巴基斯坦已公開拒絕。

川普廿五日在真實社群發文，提到廿三日與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦和巴林等領袖通話時，表明在美國為解決中東繁複局勢付出努力後，「這些國家得至少同步加入亞伯拉罕協議」。

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川普表示，這些國家中可能有一至兩國出於某種原因無法同意，對此他可以接受，但「多數國家應該準備、願意且能夠使這項與伊朗的協議擴展為更加遠大的歷史事件」。川普強調，亞伯拉罕協議已經證明有助成員國的金融、經濟和社會蓬勃發展，即使在衝突和戰爭期間也沒有要求退出，「因為亞伯拉罕協議對他們有所助益，更能為所有人帶來好處」。

川普特別點名沙國與卡達，敦促應以兩國立即簽署做為開端，再由其他國家跟從，「若他們不願簽署，就不應參與到協議之中」。川普甚至暗示，如果與伊朗達成協議，伊朗未來也有可能加入這個「史無前例的全球聯盟」，因此「我要求所有國家務必立即簽署」。

沙國與巴基斯坦過往已申明，只有在巴勒斯坦建國情況下，才願意與以色列和解。阿拉伯衛星電視台引述一名沙國消息人士說法，利雅德當局對巴勒斯坦建國立場並未動搖。巴基斯坦國防部長阿瑟夫則否定加入亞伯拉罕協議的可能性，強調該協議與巴基斯坦的國家基本意識形態互相衝突。

至於埃及、約旦早已與以色列建交，但自加薩戰爭爆發以來關係緊張；土耳其雖早在一九四九年承認以色列，但目前與以國關係也處於低潮。

法新社引述專家分析，川普提出此想法，可能是為了在與伊朗達成協議的同時，安撫以色列；但在穆斯林國家對以色列在加薩的軍事行動仍抱持高度不信任的情況下，積極回應的可能性微乎其微。卡達大學國際關係助理教授阿泰比指出，這是美國試圖說服以色列以及華府內部的強硬派，讓他們相信戰爭已產生建設性的政治成果。

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