美防衛性攻擊 轟炸伊南軍事目標

美國和伊朗可能在數日內達成和平協議，美國國務卿魯比歐重申，遭封鎖的荷姆茲海峽「無論如何」都會重新開放。圖為一名伊朗婦女26日行經德黑蘭街頭的反以色列壁畫。（路透）

美國與伊朗持續談判之際，美軍中央司令部（CENTCOM）廿五日宣布，對伊朗「拉拉克島」（Larak Island）軍事目標發動自衛式攻擊，避免美軍遭受威脅。另據「阿拉伯衛星電視台」掌握消息，德黑蘭準備將核子議題中至關重要的高濃度濃縮鈾，轉移至中國保管。

美軍中央司令部發言人霍金斯宣布，軍方對荷姆茲海峽上的伊朗南部領土拉拉克島發動攻擊，鎖定目標為一處對美軍戰機發射飛彈的飛彈發射場和兩艘正試圖埋設水雷的船艇。強調本次行動屬於「防衛性」，意在「保護我軍免於伊朗部隊威脅」，軍方會持續在雙邊停火延續期間，克制性地保護部隊安全。

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美國國務卿魯比歐表示，即便美軍對伊朗發動新一波打擊，雙方仍有機會達成協議，但可能需要花費數日，強調荷姆茲海峽「無論如何都要開放」，並重申美國總統川普僅接受良好協議，「寧缺勿濫」。

據伊朗國營媒體努爾新聞指出，美軍此次攻擊造成數人喪命。伊朗媒體法斯社引述不具名官員說法，伊朗使用新型防空系統擊落一架敵意匿蹤無人機。

傳德黑蘭同意移除濃縮鈾 由中國保管

據中國外交部聲明，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾廿五日與中國外交部長王毅會晤時，提及美伊協議「已接近達成」。由伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團前往杜哈，與卡達官員磋商，隨行者包括伊朗中央銀行行長赫瑪提，預料商討美伊潛在協議中資產解凍環節。據報導，德黑蘭協商代表要求解凍的資產估計二四〇億美元，其中一二〇億美元應在合作備忘錄發布之初釋出。

根據協議最終草案，雙方正式延長停火六十日、重啟荷姆茲海峽，讓商船、油輪自由航行且不額外收取費用，由伊朗方採取必要措施確保航行安全，並在卅天內致力恢復荷姆茲水道運量至衝突前水準。報導指出，伊朗準備移除高濃度濃縮鈾，條件是要轉移至中國保管。

川普只同意轉交美國或銷毀

川普廿六日發文重申伊朗濃縮鈾處置方式。一是交由美國帶回並銷毀，更好的方式則是與伊朗政府協調合作，由原子能委員會或同等機構監督下，就地或在其它可接受地點銷毀。

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