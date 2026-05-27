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    首頁 > 國際

    美日外長重申台海和平重要性

    2026/05/27 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導
    日本外務大臣茂木敏充（左）與美國國務卿魯比歐（右）26日在印度新德里舉行會談，再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。（美聯社）

    日本外務大臣茂木敏充（左）與美國國務卿魯比歐（右）26日在印度新德里舉行會談，再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。（美聯社）

    日本外務大臣茂木敏充與美國國務卿魯比歐廿六日在印度舉行會談，雙方針對美國總統川普訪問中國後的情勢，再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。

    日本TBS電視新聞報導，茂木和魯比歐出席日美印澳「四方安全對話」（Quad）外交部長會議，下午舉行約十分鐘的個別會談。這也是美中「川習會」後，日美主要閣員首次面對面會談。

    報導指出，美方在會中就本月在北京舉行的美中領袖峰會進行說明，雙方也就各項中國相關議題交換意見，並再次確認台海和平穩定的重要性。此外，針對伊朗局勢，茂木表示，美國與伊朗盡快達成協議至關重要，並確認美日將持續密切合作。

    共同社報導，日本政府為了對中國形成嚇阻，並維持台海和平穩定，十分重視美國持續參與印太地區事務。另一方面，日本也警戒美中過度接近，因此希望藉由外長層級會談，再次展現日美團結。

    小馬可仕訪日 啟動情報共享談判

    與此同時，菲律賓總統小馬可仕廿六日抵達日本，以國賓身分展開為期三天的國是訪問。小馬可仕將會晤天皇、在國會發表演說，並與首相高市早苗舉行會談。日本上一位接待的國賓，是去年三月來訪的巴西總統魯拉。

    小馬可仕預定廿八日與高市舉行會談。他在接受日本媒體聯合採訪時表示，將特別重視有關安全保障合作的討論。日菲兩國已決定正式啟動「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）談判，共享安全保障機密情報，預料小馬可仕與高市的會談將就啟動GSOMIA正式談判達成共識。

    在中國的海洋擴張行動日益活躍的形勢下，日本自衛隊四月至五月正式參加在菲律賓舉行的「肩並肩」大規模聯合演習，實施實彈射擊訓練。日菲也擬將目前的「戰略夥伴關係」升級為「全面戰略夥伴關係」，進一步擴大安全保障、能源及經濟等多領域合作。

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