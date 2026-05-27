穩定礦物能源 日美印澳合作抗中

美國國務卿魯比歐（由右至左）、日本外務大臣茂木敏充、印度外交部長蘇杰生和澳洲外長黃英賢，26日在新德里舉行「四方安全對話」外長會議，同意深化在重要礦物供應鏈與能源安全保障方面的合作，在南太平洋島國斐濟的港灣基礎建設上展開合作，並啟動一項新的「印太海洋監視合作倡議」。（美聯社）

啟動印太海洋監視合作倡議

日美印澳「四方安全對話」（Quad）外交部長會議廿六日在印度舉行，四國外長同意深化在重要礦物供應鏈與能源安全保障方面的合作，在南太平洋島國斐濟的港灣基礎建設上展開合作，並啟動一項新的「印太海洋監視合作倡議」。

Quad外長會議共同聲明

面對中國限制稀土出口，以及日益明顯的霸權擴張行動，四國外長在會後發表的共同聲明中指出，遵守國際法對維護印太地區和平與繁榮至關重要，並對中國在東海與南海日益增強的威嚇行動表達「嚴重關切」。

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美國國務卿魯比歐、日本外務大臣茂木敏充、印度外長蘇杰生和澳洲外長黃英賢，在新德里舉行簡短會談。這是Quad外長會議自二〇二五年七月以來，時隔十個月再次舉行，尤其時間緊接在美國和中國的領袖峰會之後，一般認為此次會議有助於印太盟國在對中政策上，與美國對齊步伐。

日本經濟新聞報導，美國總統川普雖然重視較容易進行「交易」的雙邊關係，但以對中強硬聞名的魯比歐，也積極推動與理念相近國家的合作。日本外務省幹部指出，魯比歐非常重視Quad。他廿三日抵達印度展開為期四天的訪問，擬強化與新德里的雙邊關係，並強調維護「自由且開放的印太地區」的重要性。

面對中國威脅，要維持印太地區的安全保障環境，美國的參與不可或缺。綜合日本媒體報導，四國外長就包括印太地區在內的國際情勢交換意見，一致認為應強烈反對以武力或脅迫方式片面改變現狀的企圖，並一致同意將持續透過外交努力，促進因美國和伊朗衝突而動盪的中東局勢穩定。

四國將持續推動有利於本地區的合作，包括海上和跨界安全、經濟繁榮和安全、關鍵和新興技術，以及人道主義援助和緊急應變等四個領域。會後的聯合記者會上，魯比歐宣布，將創設「重要礦物倡議框架」與「印太能源安全倡議」，深化四國在重要礦物供應鏈與能源安全保障方面的合作。

日本放送協會（NHK）報導，由於四國均為海洋國家，會中也宣布新成立「印太海洋監視合作倡議」。魯比歐表示，該倡議將「活用印太各國的海洋監視能力，加強情報共享」。

推動斐濟港灣基礎建設

此外，四國也宣布，將在斐濟推動港灣基礎建設計畫，以解決太平洋島國港口吞吐量不足的問題。澳洲外長黃英賢強調，此舉將展現四國「共同提供高品質且具韌性基礎建設的能力」。斐濟為南太平洋島國，中國一直在該區擴張影響力。

至於重啟領袖峰會，日本外相茂木強調，四位外長都表達對峰會的期待，對此已進行充分溝通，今後也希望持續保持合作。

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