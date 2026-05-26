西義荷法立促歐盟 抗中過剩產能衝擊

法國總統馬克宏呼籲建立歐洲版的「三〇一條款工具」。（路透檔案照）

在中國因工業產能過剩而出口激增的背景下，歐盟四個最大經濟體正推動更強硬的貿易措施，以保護歐洲工業免受「不公平貿易行為增加」的「中國衝擊二‧〇」（China Shock 2.0）。一個由歐盟主要成員國組成的聯盟，正敦促布魯塞爾採取更強硬的貿易體制，包括更快速的緊急關稅、更廣泛的防衛措施，以及新的反規避權力。

英國「金融時報」與香港「南華早報」報導，在布魯塞爾舉行一場以中國為重心的重大政策辯論前夕，西班牙、義大利、荷蘭、法國與立陶宛簽署一份文件，在未直接點名中國的情況下指出，歐盟部分主要貿易夥伴，正在「實施新的貿易壁壘，或促成系統性與結構性的工業產能過剩」，「這種情況已對歐洲產生直接影響，導致在二〇一九年至二五年間流失一百萬個工作機會。」

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這次干預正值歐盟執委會即將在廿九日舉行中國政策辯論之際。由於各國政府與產業界對中國競爭造成的經濟壓力日益不滿，該辯論旨在為制定新路線鋪路。

這份未公開文件呼籲，應更積極運用歐盟的防衛機制，來應對整個產業層面的衝擊，而非逐案針對單一產品進行反傾銷調查。這些措施允許在進口激增被視為損害當地產業時，實施關稅或配額，並提議徵收企業層級的平衡稅，而非僅限於國家或產品層級。這對透過子公司在全球營運的中國企業來說，可能意義重大。

文件建議採取更嚴格的反規避措施，防止受到歐盟關稅打擊的企業，透過第三國轉運，並要求以「經濟安全」思維，來引導歐盟執委會的貿易行動。此外，文件提議採用一項新的「韌性工具」，在「歐洲供應來源集中度超過特定門檻時啟動」，可能包括強制關鍵產業的進口商，確保其在至少兩個國家擁有至少三家供應商，以防止過度依賴的情況發生。

馬克宏倡歐版301條款

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲建立歐洲版的「三〇一條款工具」，對採取「不合理、不公正或歧視性行為」的國家徵收關稅，即美國總統川普頻繁用來對付中國的關稅機制，義大利、荷蘭與西班牙等主要成員國的加入，顯示支持中國政策改革的力道，比原先想像的更為廣泛，也凸顯歐盟內部氣氛轉變。此前，歐盟對於應對中國商品出口激增該採取對抗還是安撫的態度，始終存在分歧。二五年，歐盟對中貿易逆差達到三六〇〇億歐元。

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