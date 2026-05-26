咒術迴戰名聲優告TikTok 促刪侵權內容

（美聯社檔案照）

不明帳號利用AI模仿聲音 發180多部影片

為日本人氣動漫《咒術迴戰》知名角色「七海建人」配音，並活躍於影視圈的知名聲優津田健次郎，近期因不滿不明人士利用生成式人工智慧（AI）技術，未經授權擅自模仿其聲音，並製成影片上傳網路，已正式向影音分享平台TikTok的營運公司提起民事訴訟，要求刪除相關爭議影片。

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津田健次郎 去年為台灣觀光宣傳片配音

綜合日本媒體報導，津田在訴狀中指出，二〇二四年七月至二五年九月間，某個身分不明的帳號在TikTok平台，陸續發布一八〇多部影片，全部都是使用未經他本人授權的生成式AI技術，藉由模仿其獨特嗓音來進行旁白配音。津田主張，該名投稿者刻意利用模仿其聲音的旁白，藉此吸引觀眾點閱觀看，已嚴重侵害知名人士得以獨佔利用自身經濟價值與影響力的「公開權（肖像商品化權）」。

為此，津田已於二五年十一月向東京地方法院提起訴訟，要求TikTok營運公司全面刪除這些涉及侵權的影片。但津田委任律師透露，TikTok營運方反駁道，爭議影片中的旁白僅屬於「普遍的男性聲音」，並堅稱該影片並非僅依靠聲音來吸引觀眾，請求法院駁回津田的訴訟。

津田與台灣有深厚淵源，二五年曾受台灣交通部觀光署邀請，以其極具魅力的優美聲線，為台灣觀光宣傳影片擔任配音旁白，成功為阿里山及迪化街商圈創造話題。除此之外，津田過去更曾以演員身分，參演台灣知名導演楊德昌所執導的經典電影《一一》。

由於知名人士的容貌與聲音遭到擅自使用的情況日益氾濫，加上濫用生成式AI技術所引發的社會爭議，日本法務省已於上個月正式成立由專家學者組成的檢討會，進一步探究使用AI技術會因侵害他人權益，而產生哪些相應的民事責任。

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