紐約郵報︰美伊談判已達95％共識

美國和以色列對伊朗開戰後，25日首次有日本企業所管理的油輪航經荷姆茲海峽，順利抵達日本愛知縣近海，且據稱並未向伊朗支付「過路費」。該艘油輪「出光丸」船籍為巴拿馬，為日本出光興產集團所管理，裝載約200萬桶沙烏地阿拉伯產原油，4月下旬通過荷姆茲海峽後航經馬六甲海峽，再行經南海後抵達日本。（美聯社）

伊朗最高領袖「原則同意」處置高濃度濃縮鈾

在美國總統川普和國務卿魯比歐等人對與伊朗即將達成和平協議表示樂觀，隨後又轉趨保守之際，「紐約郵報」引述美國官員報導，雙方共識已達九十五％，伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼原則同意處置高濃度濃縮鈾。魯比歐則重申，美方若無法獲致良好協議，會另尋他法。

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魯比歐︰若無良好協議 美會另尋他法

華府正淡化外界對於這場歷時三個月的中東戰爭可望立即取得突破的期望。川普廿四日透露，已指示談判代表不要急於達成協議，並在自家社群平台「真實社群」發文指出，美國在荷姆茲海峽對伊朗船隻的封鎖，仍將全面實施及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署。魯比歐廿五日在新德里表示，將先給予外交途徑一切成功的機會後，才會尋求「替代方案」。

官員指出，依照德黑蘭政權運作機制，任何細節調整都要耗費數日審慎評估，因此協議並非近在眼前。川普廿五日發文表示，與伊朗達成的會是「良好且適當的協議」，「我們的協議與歐巴馬版本完全相反」，即前總統歐巴馬任內簽署的「聯合全面行動方案」（JCPOA）。依照JCPOA，美國向伊朗提供十七億美元，被指為用於建造離心機並資助恐怖主義。

報導指出，美伊談判代表正在研議為期數十年的濃縮鈾禁令，「捨棄濃縮材料庫存已無爭議，現在的問題是如何進行」。川普先前表態，願意接受伊朗停止提煉濃縮鈾廿年，但當前尚未決定確切期限將持續多久。

高層官員指出，「國家尊嚴考量」使得濃縮鈾處置問題複雜化，華府與德黑蘭都存在取得這些濃縮鈾的政治理由，「許多辯論並非真的在討論庫存材料的處理方式，而是伊朗要如何說服內部強硬派及人民，同時也滿足美方需求，這才是正在進行的討論」。川普先前受訪時也坦言，要求德黑蘭交出濃縮鈾，更多是基於公關考量。

「華爾街日報」引述官員說法報導，美伊協議原則上會給予美國和全球經濟所需的「喘息空間」，但美方尚未對解凍伊朗資產或撤銷制裁做出具體承諾。儘管時間和方式尚未決定，德黑蘭已原則上同意放棄所有濃縮鈾，並示意下一階段可能討論廿年以下的濃縮活動中止措施，濃度在廿％以上的庫存將在區域監督下於境內稀釋。美國將依照伊朗執行的限制措施，相應地逐步解除制裁。

魯比歐廿四日重申，川普對伊朗的強硬立場是歷任總統之最，認為最終協議將使伊朗在核武野心上更為強勢，實為荒謬的想法，「他對伊朗絕不能擁有核武的承諾，不應受到任何人質疑」。

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