習近平在川習會批台日領袖 川普拒附和

（彭博檔案照）

高市獲川普辯護 領導力受肯定

日本媒體披露，在美國總統川普與中國國家主席習近平十四日於北京舉行的峰會上，日中關係惡化成為討論議題。習近平點名批評日本首相高市早苗與台灣總統賴清德，指其威脅區域和平，但川普肯定高市的領導力，並為其辯護。

會後，川普透過電話與高市分享會談內容，並確認日美間的緊密合作。然而，日本政府內部愈發認為，與中國的緊張局勢將無可避免地長期化。

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「讀賣新聞」廿四日引述多名政府相關人士報導，習近平在會談中點名高市與賴清德，聲稱兩人正威脅區域和平，敦促川普不要支持兩人。

報導指出，自去年十一月高市在國會針對「台灣有事」的答詢引發北京強烈反彈以來，這是美中兩國元首首次舉行面對面會談，習近平似乎有意藉由批評高市與賴清德，分化日美同盟。對此，川普並未附和習近平，而是表達高市並非該受批評的領袖的看法。

在三月於華府舉行的日美峰會上，川普曾讚揚在眾議院選舉中大勝的高市的領導力，並表示：「我知道（日本與中國）處於稍微緊張的關係。在與習近平的會談中，我打算讚揚日本。」

川普在結束訪中行程後的十五日，在總統專機「空軍一號」上致電高市。電話會談後，高市向媒體表示，「對美國給予日本極大協助，我表達深刻感謝」，但並未透露具體的對話內容。

與美密切合作同時 日本研擬對中策略

日本政府高層官員指出，川普在習近平面前發表信賴高市的言論，向中國展現日美團結。

不過，習近平在「川習會」上毫不掩飾對高市的不滿，也凸顯中方反彈力道之大。日本政府愈發認定，目前要實現日中峰會十分困難。若無法與習近平接觸，要緩解緊張局勢並非易事，目前也找不到突破口。在預計今年還將舉行三次美中峰會的情況下，日本政府計畫在與美國密切合作的同時，研擬對中外交策略。

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