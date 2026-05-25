魯比歐︰將宣布美伊達成終戰協議

美國國務卿魯比歐（路透）

川普︰有助重啟荷姆茲海峽

美國總統川普廿三日表示，美國與伊朗就結束中東衝突的初步協議已大致談妥，有助於重啟荷姆茲海峽；美國國務卿魯比歐稍後表示，可望在廿四日稍後正式宣布美伊就結束戰爭達成協議。歐洲國家紛紛表示樂觀其成，伊朗雖證實協議草案，但強調初步協議並不包括美國主張的取得伊朗高濃縮鈾。

伊朗稱「不包括讓美拿走高濃縮鈾」

這次中東衝突始於美國與以色列二月廿八日聯手空襲伊朗，德黑蘭則以攻擊美國在中東的盟國做為報復，並封鎖全球重要能源航道荷姆茲海峽，華府則以封鎖伊朗港口回應；雙方在四月八日停火，期間曾在四月十五日進行直接談判但未果，巴基斯坦等國則持續居中斡旋。

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川普廿三日先在受訪時透露，美伊談判代表已「愈來愈接近」敲定結束戰爭的協議；同日午後，川普在社群平台上發文說，已與包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領袖，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話，論及攸關和平的諒解備忘錄的所有相關事宜，「一項協議已大致談妥」，但最終層面與細節目前仍在討論中，「（協議內容）很快就會宣布…荷姆茲海峽將會開放」。

正在印度訪問的魯比歐也表示，美方廿四日稍晚可能會宣布與伊朗達成協議，正式結束戰爭…「我確實認為，全球也許會在接下來的數小時內聽到一些好消息」。魯比歐還說，該協議將開啟一個過程，最終達到川普的目標，即全世界再也不需要擔心伊朗擁有核武器。

兩名不願具名的區域官員向美聯社透露，根據這項潛在協議，德黑蘭將同意放棄其高濃縮鈾庫存。一名知情官員表示，至於伊朗將如何放棄其高濃縮鈾，將在為期六十天的後續談判中討論；部分濃縮鈾可能會被稀釋，其餘的則將轉移到第三國，可能是俄羅斯。

根據國際原子能總署（IAEA）的資料，伊朗擁有四四〇‧九公斤純度達六十％的濃縮鈾，距離九十％的武器級純度僅有一小步的技術距離。

伊朗外交部證實，結束戰爭的諒解備忘錄已進入最後討論階段，內容涉及逐步重啟荷姆茲海峽、解除美國的封鎖，以及釋出遭凍結的伊朗資金；隨後將進行為期卅天至六十天的談判，商定具體的詳細協議。但路透廿四日引述伊朗消息人士報導，目前這份美伊初步協議，並不包括伊朗核議題，目前並未針對將伊朗的高濃縮鈾庫存移至境外達成任何協議。

官員表示，根據協議，荷姆茲海峽將逐步重新開放，美國也將結束對伊朗港口的封鎖。知情官員表示，美國還將透過制裁豁免，允許伊朗出售其石油。解除制裁與釋放伊朗遭凍結的資金，也將在六十天的時間框架內進行談判。此外，協議草案包括結束以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的戰爭，以及承諾不干涉該區域國家的內政。

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